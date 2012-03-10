نصیروند موفق به کسب مدرک بین المللی قضاوت در تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو در قم از جمله رشتههای ورزشی پر طرفدار و دارای مخاطبان بیشماری است که اتفاقا از زمان تشکیل رسمی هیئت اختصاصی این رشته ورزشی در قم، عناوین و افتخارات زیادی را ورزشکاران این رشته برای ورزش قم به دست آوردهاند.
در کنار افتخارات و عناوینی که تکواندوکاران قمی در سالهای اخیر در عرصه رقابتهای جهانی، بین المللی و آسیایی کسب کردهاند و موجب سرافرازی ورزش استان قم شدهاند، داوران و مربیان این رشته ورزشی نیز پیشرفتهای قابل توجهی را کسب کردهاند.
توجه به عرصههای مختلف برای پیشرفت تکواندو قم
در واقع علاوه بر توجه به عرصه قهرمانی رشته ورزشی تکواندو در استان قم، این هیئت در سالهای اخیر توجه خاص و ویژهای به امر آموزش و ارتقای دانش و علوم روز رشته تکواندو در بین داوران و مربیان تکواندو قم داشته است.
در این بین هر گاه رقابتی رسمی و معتبر از سوی فدراسیون تکواندو در سطح کشور برگزار میشود، همواره داوران تکواندو قم حضور فعال و چشمگیری در رقابتهای مختلف داشتهاند که یکی از این داوران محبوب نصیروند داور بین المللی تکواندو استان قم است.
درخشش تکواندوکاران قمی در مسابقات جهانی و آسیایی
محبوب نصیروند داور 41 ساله رشته تکواندو است که در عرصه مربیگری نیز چهرههای مطرحی همچون سیدمحمد رفیعی قهرمان نوجوانان جهان در سال 2004 در کشور کره جنوبی و محمدرضا حیدری نایب قهرمان تکواندو غرب آسیا در کشور اردن در سال 2007 به تکواندو ایران معرفی کرده است.
این داور ارزنده و با دانش تکواندو استان قم اخیرا از سوی فدراسیون تکواندو به اتفاق تعدادی دیگر از داوران ممتاز تکواندو کشورمان برای گذراندن دوره ارتقای داوری این رشته زیر نظر داوران مطرحی از کره جنوبی در خارج از کشور حضور داشت.
اعزام داور قمی و 20 داور تکواندو ایران به آزمون ارتقاء
مقصد داوران اعزامی تکواندو قم برای شرکت در این دوره آموزشی کشور امارات بود و طی آن محبوب نصیروند به اتفاق 20 داور دیگر تکواندو در هر دو بخش آقایان و بانوان در این دوره که به مدت یک هفته در شهر فجیره امارات برگزار شد، با موفقیت در آزمونهای تئوری و عملی موفق به دریافت مدرک بین المللی قضاوت در رشته تکواندو شد.
این در حالی است که پایه گذار تکواندو در استان قم محمد پولادگر رئیس فعلی فدراسیون تکواندو و علی افکاری دوست نزدیک و صمیمی وی (رئیس فعلی هیئت تکواندو استان قم) هستند و قم در سالهای اخیر با نگاه ویژه فدراسیون جزو استانهای موفق تکواندو کشور بوده است.
در این بین علاوه بر داوران مطرح تکواندو قم، مربیان مطرحی همچون علی بهمنی، محمدرضا صدیقی، بلال سلیمانی، عباس رفیعی، رضا دهقان، هادی نادری، سید علی خیرخواه علوی، عبدالله بینایی، روح الله رضاپور، محرم افشار، مجتبی صرافزاده و بسیاری از مربیان جوان خدمات ارزندهای را به تکواندو قم ارائه کردهاند.
با شرکت در دوره ارتقای داوری/
نصیروند موفق به کسب مدرک بین المللی قضاوت در تکواندو شد
قم - خبرگزاری مهر: داور با تجربه قمی موفق به کسب مدرک قضاوت در رقابتهای بین المللی رشته ورزشی تکواندو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو در قم از جمله رشتههای ورزشی پر طرفدار و دارای مخاطبان بیشماری است که اتفاقا از زمان تشکیل رسمی هیئت اختصاصی این رشته ورزشی در قم، عناوین و افتخارات زیادی را ورزشکاران این رشته برای ورزش قم به دست آوردهاند.
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