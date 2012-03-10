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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

رژیم آل خلیفه مانع از ورود پزشکان بدون مرز به بحرین شد

رژیم آل خلیفه مانع از ورود پزشکان بدون مرز به بحرین شد

رژیم آل خلیفه در تازه ترین اقدام سرکوبگرانه خود از ورود اعضای پزشکان بدون مرز به بحرین جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "جیهان بسیسو" سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که رژیم آل خلیفه هفته گذشته از ورود 2 تن از کارمندان این سازمان به بحرین جلوگیری کرد و در حال حاضر هیچکدام از اعضای این سازمان در بحرین حضور ندارند.

وی افزود: ما در حال رایزنی با مسئولان آل خلیفه هستیم و امیدواریم به زودی در بحرین مشغول فعالیت شویم.

سازمان پزشکان بدون مرز آوریل 2011 به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی بحرین به ویژه استفاده از بیمارستان های این کشور برای بازداشت مخالفان و آزار و اذیت آنها هشدار داده بود.

کد مطلب 1556395

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