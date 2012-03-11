آزمون تاسیس مهد کودک در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مجازی تاسیس مهد کودک با حضور 334 نفر شرکت کننده در کرمان برگزار شد.

این آزمون به منظور پذیرش تعدادی از متقاضیان برای تاسیس مهد کودک شهری و روستا مهد در مناطق اعلام شده از سوی بهزیستی و با استفاده از منابع مکتوب اعلام شده "چگونه مهد کودک خود را اداره نماییم و راهنمای آموزشی برنامه های شیرخوارگی و نوپایی" برگزار شد.

گفتنی است پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون مجازی طی مصاحبه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

آزمون مجازی تاسیس مهد کودک صبح روز جمعه 19 اسفند ماه در کرمان برگزار شد.

اعزام88 نفر از زنان سرپرست خانوار کرمان به مشهد مقدس

مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: 88 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت ادارات بهزیستی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، کهنوج، منوجان، بم، ریگان و فهرج در قالب کاروان " عاشقان حرم رضوی" عصر روز جمعه عازم مشهد مقدس شدند.

رضا عباسی ابراز داشت: طی سال جاری کاروانهای متعددی از گروههای مختلف مددجویان را به مشهد مقدس ،کربلای معلی و شهر مقدس قم اعزام کرده ایم.

وی گفت: در زمان اعزام این گروهها همواره سعی شده است افرادی در اولویت اعزام قرار گیرند که تاکنون کمتر و یا هرگز به این سفر های زیارتی اعزام نشده اند.

عباسی ابراز داشت: هزینه های اعزام این کاروانها از محلهای مختلف از جمله اعتبارت سازمان،اعتبارات فرهنگی دور سوم سفر ریاست جمهور به کرمان و کمکهای خیرین و نیکوکاران، فرصتهای ایجاد شده از سوی ستاد سازمان بهزیستی کشور، تعامل و رایزنی با بخشهای خصوصی و خیریه ای در مشهد مقدس برای پذیرش مددجویان تامین شده است.

کاروان 88 نفره زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی کرمان به مدت شش روز در مشهد مقدس خواهند بود و علاوه بر زیارت بارگاه مطهر و ملکوتی امام رضا (ع) از برنامه های فرهنگی و مذهبی تدارک دیده شده دیگری نیز استفاده خواهند کرد.