نیمی از سرطانها در کشور قابل درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی ضرورت استفاده بهینه از سموم در بخش کشاورزی افزود: مهمترین علت بروز سرطان سن بالا بوده که در ایران سن امید به زندگی بیش از 70 سال است.

وی افزود: با تشخیص زود هنگام سرطان می توان میزان مرگ و میر را کاهش داد.

جان بابایی گفت: سیگار،عوامل محیطی، صنعتی، سموم شیمیایی، فست فوتها، آب، اشعه ایکس، مواد رادیو اکتیو، قارچ ها، استفاده از داروهای ضد بارداری،اضافه وزن وعدم مصرف سبزیجات منجر به بروز سرطان در افراد می شود.

وی افزود: سرطان پوست، معده، پروستات، پستان، گوارش و سرطان خون از شایع ترین بیماریهای سرطانی در کشور هستند.

وی به سرطان معده که شایع ترین بیماری در استان است اشاره کرد و افزود: این بیماری در سنین بالا ناشی از پرخوری و استفاده ازغذایی سنگین و پرچرب در افراد ایجاد می شود.

جان بابایی گفت: سرطان یک بیماری زنیتکی نبوده و نمی توان گفت که اگر فردی در خانواده دچار بیماری شده است همه افراد دچار این بیماری می شوند.

وی به سرطان خون که یکی از خطرناک ترین بیماری در این بخش است اشاره کرد و گفت: تنها 50 درصد احتمال نجات در این بیماری وجود دارد.

جان بابایی به سرطان غدد لنفاوی در افراد اشاره و تصریح کرد: احتمال نجات در این بیماری 80 درصد است.