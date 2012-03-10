نیکوکاران خراسان شمالی بیش از 5 میلیارد ریال کمک کردند

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته نیکوکاری شهروندان این استان در مجموع 3 میلیارد و 157 میلیون ریال کمک غیرنقدی به نیازمندان اهدا کرده اند.

وی افزود: همچنین طی این مدت، مبلغ 541 میلیون و 500 هزار ریال کمک نقدی توسط خیرین و مردم نوع دوست استان، در راستای کمک به محرومین و مستضعفین جامعه پرداخت شده است.

حسین پور تصریح کرد: ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی خراسان شمالی نیز مبلغ یک میلیارد و 372 میلیون ریال کمک مالی را تعهد نموده اند که این میزان نشان از تعهد سازمان ها در جهت رفع معضل فقر از جامعه دارد.

وی گفت: مردم نیکوکار خراسان شمالی در جشن نیکوکاری سال گذشته مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به محرومین کمیته امداد کمک کرده بودند.