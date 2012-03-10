پاسخ ایران به هرگونه تعدی سخت و کوبنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در تاریخ 19 اسفندماه با حضور در نشست داخلی مدیران مدارس و مؤسسات آموزشی-تربیتی وابسته به جمعیت تعلیم دینی اسلامی لبنان، به پرسش‌های حاضرین پیرامون آخرین تحولات سیاسی ایران و منطقه پاسخ گفت.

سفیر کشورمان، مشارکت گسترده و بی‌سابقه مردم ایران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را امری فراتر از باور بیگانگان و باعث ناامیدی دشمنان از به نتیجه رسیدن توطئه‌‌های آنان علیه نظام مقدس و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

رکن‌آبادی با تأکید بر اینکه قدرت حضور، حمایت و ایستادگی مردم در کنار نظام، بیشتر از بمب‌های هسته‌ای دشمن است، افزود: در سوریه نیز مهمترین عاملی که باعث عقیم گذاردن تلاشهای بی‌دریغ و همه‌جانبه آمریکا و اسرائیل برای به زانو درآوردن نظام شده، حمایت اکثریت مردمی از بشار اسد و مسیر مقاومت است.

وی همچنین تصویب قانون اساسی جدید سوریه را گام مهمی در آغاز روند اصلاحات در سوریه تحت رهبری بشار اسد توصیف کرد.

رکن‌آبادی در پاسخ به سؤالی درمورد همکاری‌های ایران و لبنان در زمینه حل مشکل برق لبنان، با اشاره به تصویب توافقنامه منعقده فیمابین در جلسه اخیر کابینه لبنان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی نمودن سریع بندهای این توافقنامه خبر داد و افزود: در اولین گام، پس از رفع پاره‌ای از اشکالات فنی، بخشی از میزان برق مورد نیاز لبنان تا پایان ماه بعدی میلادی ازطریق شبکه به لبنان خواهد رسید.

رکن‌آبادی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص احتمال حمله به ایران، ضمن تأکید بر شکست آمریکا و اسرائیل در پیشبرد اهداف شوم خود در منطقه که منجر به ضعف و ناتوانی بیش از پیش آنان شده، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تعدی علیه مرزهای خود را پاسخی سخت و کوبنده خواند.

در پایان این نشست، نشان تقدیر جمعیت ‌تعلیم دینی اسلامی به پاس مجاهدت‌ در راه تبیین اهداف و مواضع برحق‌ جمهوری اسلامی ایران و مقاومت، توسط شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله به سفیر کشورمان اعطاء شد.