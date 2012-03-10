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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

طی هفته جاری در کویت/

همایش مجله «العربی» با حضور 20 چهره ادبی جهان عرب برگزار می‌شود

همایش مجله «العربی» با حضور 20 چهره ادبی جهان عرب برگزار می‌شود

یازدهمین همایش مجله «العربی» با حضور برخی از چهره‌های مطرح ادبیات عرب مانند جابر عصفور ، صلاح استیتیه، خورخه استیوا، استفان فایتنر، وانگ یو یونگ همچنین موسی بیدج از ایران در هفته جاری در کویت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دوشنبه هفته جاری (12 مارس برابر با 22 اسفند) با حضور بیش از 20 نفر از چهره‌های برجسته ادبیات عرب از کشورهای مختلف در هتل شرایتون کویت آغاز به کار می‌کند و 4 روز به طول می‌انجامد.

از جمله چهره‌های مطرحی که در یازدهمین همایش مجله «العربی» کویت حضور خواهند داشت، می‌توان به جابر احمد عصفور نویسنده برجسته مصری و وزیر اسبق فرهنگ این کشور، صلاح استیتیه نویسنده و شاعر معروف لبنانی و سفیر سابق این کشور در فرانسه و شوقی بزیع دیگر شاعر سرشناس لبنانی اشاره کرد.

احمد شهابی (مصر)، صلاح نیازی (عراق)، نادیا جمال‌الدین (مصر)، سیف‌ الرحبی (عمان)، جمال القیطانی (مصر)، خورخه استیوا (اسپانیا)، ضیاءالعزاوی (عراق)، استفان فایتنر (آلمان)، وانگ یو یونگ (چین) و محمد هزیمه (ژاپن) از دیگر شاعران و نویسندگان مطرح حاضر در این همایش بین‌المللی هستند.

از ایران نیز موسی بیدج شاعر و مترجم ادبیات عرب در یازدهمین همایش مجله «العربی» حضور دارد و روز چهارشنبه درباره «ترجمه ادبیات ایران در جهان عرب» سخنرانی خواهد کرد.

در حاشیه این همایش بین‌المللی، همچنین نمایشگاهی از آثار هنرهای تجمسی جهان عرب و نیز یک شب شعر برپا خواهد شد.

کد مطلب 1556401

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