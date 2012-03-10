گلستان رتبه اول افزایش مشارکت در انتخابات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان گلستان گفت: گلستانیها در انتخابات مجلس هشتم 71.7 درصد و در انتخابات مجلس نهم 80.3 درصد مشارکت کردند که 9 درصد افزایش مشارکت را نشان می دهد.

وی ادامه داد: استان در برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه و درصد مشارکت مردم رتبه 5 را در کشور به دست آورده است.

قناعت تصریح کرد: استانهایی چون کهگیلویه، ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی رتبه های یک تا چهار را بدست اورده اند و تنها در یک حوزه از استان انتخابات به مرحله دوم رسیده است که یک ماه پس از تایید شورای نگهبان برگزار می شود.

وی در ادامه به افتتاح دومین دفتر دیوان عدالت اداری پس از اصفهان در استان گلستان اشاره کرد و گفت: افتتاح این دفتر برای مردم منفعت است و باعث رفاه حال و کاهش هزینه ها و مشکلات مردم می شود.

استاندر گلستان افزود: افتتاح دومین دفتر استانی در گلستان نشان از توجه ویژه به گلستان است.

قناعت اذعان داشت: قانون اساسی کشور متنبه ترین قانون اساسی است که نخبگان کشور در تعیین ان نقش داشتند و بر مبنای اسلام که مهمترین ان احقاق حق مردم است نوشته شده است.

وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایتهای مردمی علیه اقدامات واحدهای دولتی و ماموران دولتی، اعتراضات نسبت به آراء در کمیسیون رسیدگی حقوق برخی از کارکنانی که حق آنها را تضییع شده، است.