مسئولان بایستی برای مردم بهاری شاد و زیبا خلق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از باغبانان باقرشهر که با حضور فرماندار ری، شهردار باقرشهر و اعضای شورای این شهر و مدیرعامل پالایشگاه تندگویان و سایپاپرس در سالن عطر یاس برگزار شد، افزود: ملت ایران، مردمی بانشاط و فعالی هستند که در همه زمینه ها حضوری گسترده دارند و بهترین هستند.

وی بیان کرد: پس بایستی بهترین شرایط را برای آرامش و آسایش مردم فراهم کرد تا آنها بتوانند به بهترین نحو لحظات سال جدید را تجربه کنند.

محمودی ادامه داد: تمام مسئولان در جای جای این میهن عزیز به خصوص شهرداریها در صدد هستند تا زمینه برای گردشگران و مسافران نوروزی در شهرهای مختلف فراهم شود.

مراسم تقدیر از باغبانان به یاد شهدا برگزار شد

شهردار باقرشهر نیز هدف از برگزاری این همایش را تقدیر از باغبانان و مربیان فرهنگسراهای باقرشهر عنوان کرد و گفت: به یاد شهدای والامقام کشور و به یاد پنج شهید هسته ای کشور و با استناد به اینکه "به یاد هر شهید نهالی بکاریم" این برنامه برگزار شد.

جمشید سعادتمند افزود: با این کار هم فرهنگ درختکاری را بیش از پیش ترویج داده و همچنین موجب دلگرمی باغبانان و زحمتکشان این عرصه خواهیم شد.

گفتنی است این همایش که با برنامه های متنوع همچون سرود، مسابقه، اجرای طنز و دیگر برنامه های تفریحی همراه بود در پایان از 40 باغبان و مربی فرهنگسراهای باقرشهر تجلیل به عمل آمد.