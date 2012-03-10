آمل قهرمان مسابقات کاراته مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که با ظهر شنبه با حضور130 کاراته کا در قالب هفت تیم از شهرهای مازندران در سالن ورزشی شهدای روستای اوجی آباد آمل برگزار شد، تیم فروشگاه دوراتی آمل با کسب 25 نشان طلا، 13 نقره و15 برنز در سه رده نونهالان، نوجوانان وجوانان در این مسابقات قهرمان شد.

دراین مسابقات، تیم محمودآباد با کسب هفت نشان طلا و چهارنقره و چالوس با کسب فقط یک نشان طلا به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسئول سبک شوتوکان کاراته مازندران گفت: مسابقات سبک شوتوکان کاراته قهرمانی مازندران در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان و جوانان برگزار شد.

علیرضا رضا زاده افزود: هفت تیم از شهرهای آمل (دو تیم)، محمودآباد، چالوس، بابل، قائم شهر و ساری با هم رقابت کردند.

وی افزود: نفرات برتر هر وزن این مسابقات به عضویت تیم منتخب کارته مازندران درخواهند آمد و به مسابقات قهرمانی کشور در این رشته ورزشی که نیمه دوم سال آینده در مازندران برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.