اعزام 17 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی به مناطق جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف شاکری ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این افراد از 26 اسفند ماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 91 از مناطق جنوبی کشور بازدید می کنند که سه هزار نفر آنها را دنشجویان تشکیل می هد.
وی با بیان اینکه استقبال از کاروان های راهیان نور در استان روز به روز بیشتر می شود گفت: در صورت جذب اعتبارات لازم در مدت بیش یاد شده بیش از 17 هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهد شد.
سردار شاکری در ادامه با اشاره به اعزام 50 هزار نفر از اقشار مختلف مردم در قالب راهیان نور به مناطق جنوبی کشور طی سالجاری افزود: این میزان نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت : 44 هزار نفر از اعزام شدگان را دانش آموزان خواهر و برادر تشکیل می دهد که در سه ماهه اخیر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند .
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در خصوص اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور نیز گفت: زیر ساخت های لازم در این منطقه آماده نشده است ولی هر ساله 40 هزار نفر به این مناطق از سراسر کشور اعزام می شوند .
وی یادآورشد: ارزشهای شهدای انقلاب اسلامی در این منطقه باید به نسلهای آینده انتقال یابد تا آیندگان بدانند که رزمندگان اسلام در این مناطق چه جانفشانی هایی کرده اند تا این مناطق از شر دشمنان آزاد شود.
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