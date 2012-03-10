اعزام 17 هزار نفر از مردم آذربایجان غربی به مناطق جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف شاکری ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این افراد از 26 اسفند ماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 91 از مناطق جنوبی کشور بازدید می کنند که سه هزار نفر آنها را دنشجویان تشکیل می هد .

وی با بیان اینکه استقبال از کاروان های راهیان نور در استان روز به روز بیشتر می شود گفت: در صورت جذب اعتبارات لازم در مدت بیش یاد شده بیش از 17 هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهد شد .

سردار شاکری در ادامه با اشاره به اعزام 50 هزار نفر از اقشار مختلف مردم در قالب راهیان نور به مناطق جنوبی کشور طی سالجاری افزود: این میزان نسبت به سال قبل 100 درصد افزایش یافته است .

وی اظهار داشت : 44 هزار نفر از اعزام شدگان را دانش آموزان خواهر و برادر تشکیل می دهد که در سه ماهه اخیر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند .

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در خصوص اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور نیز گفت: زیر ساخت های لازم در این منطقه آماده نشده است ولی هر ساله 40 هزار نفر به این مناطق از سراسر کشور اعزام می شوند .