طراحی دروس تخصصی دفاع مقدس متناسب با هر رشته دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجهسروی با اعلام این خبر اضافه کرد: هم اکنون 2 واحد درس تاریخ دفاع مقدس به صورت اختیاری در دانشگاهها تدریس میشود و برنامه آینده این است که در هر رشته متناسب با حوزه کاری آن، دروس تخصصی در حوزه دفاع مقدس طراحی شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه یکی از سیاستهای وزارت علوم ایجاد پردیس شهدا در همه دانشگاههاست، افزود: یکی از خواستههای دانشگاهها این است که اجساد شهدا در محیطهای دانشگاهی به خاک سپرده شوند و لازم است پردیس شهدا، مرکزی فرهنگی باشد و مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم بار دیگر بر طراحی نشان ویژه شهدای جهاد علمی تاکید کرد و گفت: قرار است با مدیریت و کمک 6 دانشگاه صنعتی، یاد شهدای جهاد علمی در همه دانشگاهها گرامی داشته شود.
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