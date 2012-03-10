87 پروژه عمرانی همزمان با سفر هیئت دولت افتتاح می شود

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: در کنار دیدار مردمی و رسیدگی به مطالبات مردم و همچنین پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، چندین پروژه عمرانی نیز در شهرستان های استان با حضور هیئت دولت افتتاح می شود.

وی افزود: امکان افتتاح این پروژه ها در دهه فجر فراهم نیامده و حالا همزمان با سفر هیئت دولت و توسط وزیر مربوطه این امر محقق می شود.

رجبی تصریح کرد: 33 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 71 میلیارد تومان در کرج افتتاح می شود، همچنین یک مورد کلنگ زنی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در کرج نیز صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هشت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در ساوجبلاغ افتتاح می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همچنین از افتتاح 46 پروژه عمرانی در نظرآباد با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان خبر داد و گفت: تعدادی از این پروژه ها مربوط به بخش خصوصی و تعداد قابل توجهی نیز مربوط به بخش دولتی خواهد بود.

وی تاکید کرد: دور چهارم سفر هیئت دولت به پیگیری مصوبات سفرهای قبلی اختصاص دارد و استان البرز، توانسته است 48 درصد مصوبات قبلی که 270 مصوبه بوده است را اجرائی کند.

