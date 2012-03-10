به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی در دیدار با اعضای کمیته راهبردی مرکز رشد علوم انسانی استان قم، گفت: موضوع علوم انسانی از اول انقلاب مطرح بود و به دلیل این مسئله حتی یک سال دانشگاه ها تعطیل شدند و ستاد انقلاب فرهنگی به بررسی موضوع پرداخت.



وی ادامه داد: به دنبال آن ستاد مقرر شد تا از حوزه نیز به دستور امام خمینی(ره) در جامعه مدرسین در این خصوص بحث شود و آیت الله مصباح یزدی و آیت الله خرازی ماموریت این کار را بر عهده گرفتند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در ذیل این موضوعات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ایجاد شد که امروز به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تغییر نام داده است.



وی با اشاره به تحول در علوم انسانی گفت: این موضوع در سفر مقام معظم رهبری به قم نیز مورد تاکید ایشان بود و به صورت جدی نیز مطرح شد و آنچه در این مرحله حائز اهمیت است تحول بر پایه منویات مقام معظم رهبری است.



نقش علوم انسانی باید بر پایه معرفت دینی‏، قرآن و سنت متحول شود



حجت الاسلام کعبی افزود: باید علوم انسانی جایگاه و نقش خود را داشته باشد و در پیشرفت، تحقیق و برنامه ریزی در کشور نقش علوم انسانی باید بر پایه معرفت دینی و آموزه های قرآنی و سنت متحول شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر این تحول به صورت اساسی انجام شود می تواند در نظامات اسلامی موثر باشد و برای اینکه نظامات اسلامی تدوین شود نیاز به پیش نیاز دارد به نام تحول در علوم انسانی و رویکرد ما در تحول باید توجه به رویکرد ارائه نظریه هم باشد.



وی تصریح کرد: بحث تحول در علوم انسانی یک بحث صرفا انتزاعی و تئوری آکادمیک مدرسه ای نیست، بلکه یک امر بنیادین و پایه ای است که از دل آن راهبرد و کاربرد برای نظام به وجود می آورد.



باید بر شناسایی ظرفیت های قم در عرصه تحول علوم انسانی تمرکز شود



حجت الاسلام کعبی خطاب به اعضای کمیته راهبردی مرکز رشد علوم انسانی تاکید کرد: ماموریت شما باید استخراج نظریه ها باشد و تمرکز استان بر شناسایی ظرفیت های استانی در عرصه تحول در علوم انسانی و تدبیر نظامات انسانی قرار گیرد، این ظرفیت ها باید شناسایی شود و این موضوعات تولید فکر می خواهد.



وی ادامه داد: باید یک کار میدانی صورت گیرد تا متوجه شوید در قم چه قدر در بحث علوم انسانی به حلقه های فتح متصل و چه میزان فاصله وجود دارد.



آموزش و پژوهش در زمینه علوم انسانی باید بر اساس نیازها صورت گیرد



استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: تربیت نیروی انسانی مناسب نیز بسیار اساسی است و آموزش ها و پژوهش ها باید بر اساس نیازها صورت گیرد، همچنین باید با برگزاری نشست های بحث و هم اندیشی علمی انجام دهید و مصاحبه ها و تدوین طرح ها و سئوالات کلیدی علمی نیز در این راستا موثر است.



بر پایه این گزارش، در پایان این دیدار محسن محرری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیته راهبردی مرکز رشد علوم انسانی استان ارائه کرد.