استان چهارفصل کرمانشاه پذیرای مهمانان نوروزی است

مقبره نماینده امام حسن عسگری(ع) به نام احمد ابن اسحاق قمی (میراحمد) یکی از اماکن زیارتی و شناخته شده شهرستان سرپل ذهاب است

بازار سنتی کرمانشاه در واقع آینه تاریخ و خاطرات شهر کرمانشاه است که گذشته از معماری دلپذیر و در خور توجه آن، روایتگر تاریخ و خاطرات و اندیشه های شهر است این قسمت از شهر یکی از بخش های مهم است که ترکیب دلپذیری از فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی را در خود جای داده و با همه گوناگونی کار کردیش یک کل واحد را به وجود آورده و یکی از ارکان اصلی شهر کرمانشاه محسوب می شود

پارک کوهستان در شمال شهر کرمانشاه و در کنار محوطه باستانی طاق بستان قرار دارد که دارای فضایی سبز و آبشاری زیبا و دیدنی است

پل بیستون از آثار اصلی محوطه بیستون به شمار می آید که از نام های این پل می توان به پل کهنه، پل شاه عباسی، پل صفوی، پل نادرآباد و دینور آب معروف است و در حاشیه شرقی شهر بیستون و بر روی رودخانه دینور آب قرار گرفته است

فضای گنبد دار تکیه معاون الملک "زینبیه" نام دارد که در مراسم سوگواری ایام عاشورا طبقه فوقانی آن جایگاه زنان بوده است و ورودی زنان نیز از دری از کوچه معاون باز می شده، بدون اینکه با مردان برخوردی داشته بوده باشند وبه راحتی به طبقه فوقانی وارد می شدند

گور دخمه های اسحاق وند یا سکاوند در 25 کیلومتری جنوب غربی هرسین در استان کرمانشاه واقع شده که سه گور دخمه تراشیده شده در کوه را شامل می شود که مربوط به دوره ماد است

شهر کرند یکی دیگر از شهرهای تاریخی و با سابقه کرمانشاه است، مهم ترین جاذبه های گردشگری در این شهر، وجود سراب کرند است. این شهر از نظر صنایع دستی تاریخی دیرینه دارد، از صنایع دستی مهم این شهر می تواند به چاقوسازی، ساخت سازهای سنتی همانند "تنبور" و "سه تار" اشاره کرد

روستای هجیج دایره المعارف هورامان است وبه راستی چه نامی می توان بهتر از این برای این روستای زیبا برگزید این روستا از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در استان کرمانشاه و در دره ای زیبا و در جنگلی انبوه قرار گرفته است و یکی از مناطق دیدنی اورامانات است و در 25 کیلومتری شهرستان پاوه قرار گرفته و یکی از جاذبه های قابل توجه این روستا وجود "امامزاده سید عبیدالله" فرزند امام موسی کاظم(ع) است که اهالی منطقه از آن به نام کوسه هجیج یاد می کنند و بسیار مورد احترام اهالی این منطقه است

نقش برجسته هرکول که در سال 1337 شمسی به هنگام احداث جاده همدان - کرمانشاه شناسایی شد این نقش برجسته نشان از مردی نیرومند است که بر روی نقش شیری در حال استراحت در زیر سایه درختی نشان داده شده است

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گزارش: رضا مهرآیین