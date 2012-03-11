"نظریه" باید با محیط عملیاتی آن سازگار باشد

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد این موضوع که نظریه چه هنگام در جامعه قابل کاربرد است و چه نهادهایی صلاحیت کاربرد نظریه در جامعه را دارند به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید تقریر خود از علوم انسانی و علوم اجتماعی را بیان کنم.

وی افزود: علوم انسانی و علوم اجتماعی به طرح ایده‌هایی می پردازد که این ایده‌ها می تواند در خط مشی ها و سیاستهای اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.

وی تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که در آن چنین نظریه‌هایی بیشترین تأثیر را بر عرصه عمومی دارد حوزه اقتصاد است.

سیم در ادامه با اشاره به اینکه نظریه نئولیبرالیسم بر تخفیف نقش دولت در اقتصاد توجه دارد، گفت: این نظریه در طول چند دهه گذشته مورد پذیرش قرار گرفته بود. نتیجه این نظریه شکوفایی اقتصادی در دهه‌های 1990 میلادی و اوایل دهه اول قرن بیست و یکم میلادی است.

وی یادآور شد: این نظریه در سال 2007 میلادی و متعاقب وضعیت وخیم اقتصادی و بحران اقتصادی با چالشهایی مواجه شد. این بحران و تبعات آن هنوز هم دامنگیر است و تأثیرات آن بحران را امروز نیز شاهد هستیم.

این فیلسوف سیاسی معاصر تأکید کرد: هنوز هم چشم انداز روشنی برای بحران اقتصادی کنونی در اروپا و سرنوشت یونان وجود ندارد.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" تصریح کرد: در واقع شاهد هستیم که آنچه تعهد نئولیبرالیسم بر "دست نامرئی" در اقتصاد است دارد به چالش کشیده می شود. به عبارت دیگر قدرت و توانایی "دست نامرئی" در جهت کنترل بازار زیر سؤال رفته است.

وی یادآور شد: در واقع بر اساس این نمونه باید توجه داشت برای کاربست یک نظریه باید محیط عملیاتی آن و جایی که قرار است نظریه در آن به کار بسته شود مورد توجه قرار گیرد. در اینجا باید مانیتورینگ و نظارت دولت مورد بررسی و توجه باشد.