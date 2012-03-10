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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

شهبازی اعلام کرد:

تعامل انجمن سینما گران جوان و صداو سیمای البرز/ بهره گیری از آثار بومی در تولیدات سیما

تعامل انجمن سینما گران جوان و صداو سیمای البرز/ بهره گیری از آثار بومی در تولیدات سیما

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن سینما گران استان البرز از تشکیل نشست مشترک این انجمن وصداو سیمای استان البرز خبرداد و گفت: در برآورد و برنامه سازی های صدا وسیما انجمن سینما گران جوان بازوی اجرایی در تولید آثار بومی خواهد بود.

محمد شهبازی در حاشیه نشست مطبوعاتی ظهر شنبه پیرامون جشنواره فیلم کوتاه البرز در گفتگو با خبرنگارمهراظهارداشت: اخیراً نشست مشترکی بین انجمن سینماگران استان و سازمان در شرف تاسیس صداو سیمای البرز به منظور گسترش تعاملات فی مابین تشکیل شد.

وی افزود: در این نشست مدیرکل صداو سیمای استان البرز حمایت های خود را از این مرکز اعلام کرد.

شهبازی گفت: انجمن سینماگران استان البرز پس ازراه اندازی صداو سیمای البرز گام های مثمر ثمر و همکاری های دوجانبه ای به منظور تولید آثار بومی و استانی خواهد داشت.

رئیس انجمن سینما گران عنوان کرد: در این نشست مشترک تفاهم نامه ای به امضا نرسید؛ اما فتح بابی برای آغاز همکاری با این مرکز خواهد بود.

این مسئول افزود: باوجود اینکه یک سال و اندی از تشکیل استان البرز می گذرد اما هنوز در سایه استان تهران قرار داریم؛ امید است با راه اندازی صداو سیمای استان البرز همکاری انجمن نوپای سینماگران استان فعال شود و شاهد گسترش تولیدات استانی باشیم.

کد مطلب 1556415

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