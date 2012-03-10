رقابت داغ و نفسگیر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست در گزارشی درباره آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری مصر آورده است : مصر سیزده ماه پس از سرنگونی حسنی مبارک از سوی مردم این کشور شاهد ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.

در این گزارش آمده است : برخی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر در ساعات اولیه بامداد در برابر مقر کمیته انتخابات ریاست جمهوری در منطقه "مصر الجدیده" صف کشیدند.

گزارش فوق می افزاید: "احمد شفیق" نخست وزیر اسبق مصر اندکی پس از آغاز مرحله ثبت نام در آن حاضر شد و به روزنامه نگاران گفت : اولین کاری که پس از انتخاب انجام خواهم داد برقراری امنیت کامل، بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد مشاغل برای جوانان است.

در این گزارش ذکر شده است : "شیخ عبدالباسط محمد سلیمان" 47 ساله درباره سبب حضور خود در این عرصه گفت : هدفم اجرای شرع الهی و ایجاد حکومت عادلانه است.

گزارش فوق می افزاید: در حالی که اسلام گرایان در روند سیاسی مصر پیروز شده اند گروه اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین برنده انتخابات مجالس خلق و شورا اعلام کرده است که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد داشت، اما از نامزدهایی که گرایشهای اسلامی داشته باشند حمایت می کند که مفهوم آن مخالفت با نامزدهای لیبرال است.

در این گزارش آمده است : "محمد حسین البطل" 51 ساله از شهر "المنصوره" در دلتای نیل می گوید: شرایط نامزدهای مستقل دشوار است، اما ناممکن نیست.

پایگاه مذکور در ادامه می افزاید: انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه مه آینده آغاز می شود و نامزد پیروز قدرت را از شورای حاکم نظامی تحویل خواهد گرفت.

گزارش فوق ذکر کرد: هر حزبی که حداقل یک نماینده در مجالس خلق یا شورا داشته باشد می تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی کند و کسانی که به عنوان نامزد مستقل شرکت می کنند باید تایید سی نماینده مجالس مصر یا سی هزار رای دهنده را به دست آورند.