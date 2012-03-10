کشف 4 تن و 800 کیلو انواع مواد مخدر /27 میلیون عدد مواد محترقه ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمد گراوند ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به کشفیات 48 ساعته گذشته مرزبانی اظهار داشت: در این مدت 2 مورد درگیری مسلحانه در مرز پاکستان در شرق کشور، یک درگیری در غرب و یک درگیری نیز در جنوب کشور داشتیم که مأموران توانستند، در مجموع بیش از 4 تن و 800 کیلو انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: مأموران در درگیری که در هنگ نگور و جکی گور داشتند، موفق شدند 2 تن و 300 کیلو انواع موادمخدر را از یک دستگاه خودرو کشف و خودرو را توقیف کنند. همچنین ماموران در یک درگیری دیگر که در میله 159 هنگ سراوان رخ داد ضمن درگیری مسلحانه با قاچاقچیان یک تن و 720 کیلو گرم تریاک را کشف و توانستند از قاچاقچیان یک خودرو یک اسلحه کلاشینکف و مقداری فشنگ را توقیف کنند.

جانشین مرزبانی کشور با اشاره به اینکه در درگیری که در غرب کشور و در میله های 376 و 77 هنگ سلماس رخ داد، مأموران مرزبانی توانستند، 100 کیلوگرم انواع مواد مخدر را که در حال ترانزیت به ترکیه بود، کشف و ضبط کنند تصریح کرد: این درحالیست که در این درگیری یکی از قاچاقچیان کشته و 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

گراوند از کشف محموله100 کیلویی انواع مواد مخدر در جنوب کشور خبر داد و افزود: مأموران دریابانی استان هرمزگان موفق شدند در یک درگیری 100 کیلو انواع مواد مخدر را که توسط یک قایق از جاسک به بندرعباس در حال تردد بود، کشف و ضبط کنند. این در حالیست که در شهرستان میناب نیز 1000 بطری انواع مشروبات الکلی توسط مأموران کشف و ضبط کنند. در این درگیری قاچاقچیان قصد داشتند با پرتاب فشفشه به سمت مأموران از محلکه فرار کنند که با هوشیاری دریابانان شناسایی و دستگیر شدند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کشفیات مواد محترقه مرزبانی گفت: از آبان و آذرماه تمهیدات لازم برای برخورد با ترانزیت مواد محترقه به کشور اندیشیده شد و بیش از 27 میلیون انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد این در حالیست که بیشتر این مواد محترقه شامل 11 میلیون از استان بوشهر و مابقی از غرب کشور کشف و ضبط شد.