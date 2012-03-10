سرمربی تیم ملی والیبال به آمل سفر می کند

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ولاسکو به دعوت مسئولان باشگاه کاله مازندران و بررسی شرایط ملی پوشان دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران از نزدیک بازی عصر یکشنبه دو تیم را تماشا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه ریزی فدراسیون والیبال، سرمربی تیم ملی والیبال به شهرهایی که میزبان بازیهای حذفی هستند، برای ارزیابی علمکرد ملی پوشان سفر خواهد کرد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: خویلو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، برای تماشای بازی تیم های کاله مازندران و سایپا تهران به آمل سفرکرده بود.

قربانی اضافه کرد: حضور بازیکنانی چون علیرضا نادی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار و میرسعید معروف از بازیکنان ملی پوش تیم کاله مازندران بوده که زیر نظر ولاسکو در مسابقات گذشته تیم ملی در مسابقات جهانی حضور داشتند.

دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، عصر یکشنبه در آمل به مصاف خواهند رفت.