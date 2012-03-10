ایمنی وسائل حمل و نقل در کشور تغییری نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی بعد از ظهر شنبه در اولین سمینار کاهش تلفات جاده ای افزود: سال 91 به عنوان سال نهادینه کردن قانون در کشور مطرح است.

وی ادامه داد: با اعمال قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش تخلفات و سوانح هستیم اما باید توجه داشت که عدم توجه به قانون همچنان در کشور حادثه آفرین است.

رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه 90 درصد از تلفات رانندگی بر اثر عدم توجه به قانون روی می دهد، یادآور شد: سرعت غیر مجاز، سبقت، عدم رعایت حق تقدم و صحبت با تلفن همراه از مهمترین دلایل بروز تصادفات در کشور است.

سردار اسکندری تصریح کرد: تنها 10 درصد از رانندگان کشور به قانون بی اعتنا هستند که متاسفانه همین آمار اندک نیز باعث بروز مشکلاتی برای مابقی مردم جامعه می شوند.

وی با اشاره به اینکه فارس رتبه اول حجم سوانح و حوداث رانندگی را به خود اختصاص داده، گفت: طی 10 ماه اول سال جاری شاهد کاهش سوانح و حوداث ناشی از رانندگی در استان فارس بودیم اما همین میزان نیز باعث شده این استان متناسب با جمعیت خود رتبه اول حوادث رانندگی را به خود اختصاص دهد.

رئیس پلیس راهور کشور در ادامه سخنان خود در خصوص حجم روز افزون خودرو در کشور یادآور شد: در سال 84 تنها شش هزار خودرو در کشور تردد می کرد.

سردار مومنی افزود: پیش بینی تا پایان سال جاری حضور بیش از 30 میلیون خودرو در کشور است زیرا در 11 ماه سال جاری یک میلیون و 460 هزار خودرو جدید به سطح شهر ها و جاده های کشور اضافه شده است.

وی ادامه داد: اولویت اول ما برای کنترل و کاهش تلفات و حوادث رانندگی استفاده از سیستمهای هوشمند و ارائه آموزش های مختلف به مردم است.