به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری امروز در جمع خبرنگاران با تکذیب توقف فروش بنزین آزاد در جایگاههای سوخت از 22 اسفندماه سال جاری گفت: در حال حاضر هیگونه تصمیمی برای تغییر قیمت یا سهمیه بنزین خودروها برای روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز گرفته نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 15 هزار مجاری عرضه سوخت مایع در سراسر کشور وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تنها 2 هزار و 870 جایگاه اقدام به عرضه بنزین می‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 15 درصدی بودجه به منظور پرداخت کارمزد فروش بنزین و گازوئیل در جایگاههای سوخت بیان کرد: این بودجه در حالی افزایش یافته است که به طور سالانه نرخ پرداخت کارمزد متناسب با تورم بودجه‌ای محاسبه و پرداخت می شود.

وی در ادامه با اشاره به اعمال تغییراتی برای پرداخت حق العمل به جای کارمزد در جایگاههای سوخت تببین کرد : اجرای نظام حق العمل کاری منجر به فروش رقابتی فرآوردههای نفتی در جایگاههای سوخت می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند پاسخگویی به شکایات و نظرات مردمی درباره نحوه عرضه بنزین و گازوئیل در پاسخ به مهر تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایام نوروز با هر گونه گران فروشی بنزین در جایگاههای سوخت برخورد قانونی می‌کند.

همچنین با اشاره به رشد 5.5 درصدی رشد تولید بنزین و کاهش 3 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 60 میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است.

وی از کاهش ذخیره بنزین100 تومانی کارت های هوشمند سوخت به کمتر از 100 میلیون لیتر در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین امسال به طور متوسط روزانه حدود 45.5 میلیون لیتر بنزین با نرخ 400 تومان و 11 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی در جایگاههای سوخت عرضه شده است.