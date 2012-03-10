کمیته گردشگری مرزی در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در استان گلستان، 438 کیلومتر مرز وجود دارد که 90 کیلومتر آن مرز آبی و 348 کیلومتر مرز خشکی است و همچنین این استان با کشور ترکمنستان هم مرز است.
وی ادامه داد: حوزه مرزی این استان دارای جاذبه های گردشگری متنوع و بی شماری است و نوارشمالی این استان در بخش جنوبی حوزه آبریز رودخانه اترک محسوب میشود.
عباسی در ادامه عنوان کرد: در این مناطق مرزی جاذبههایی همچون صحرای ترکمن با گلههای شتر، خانههای سنتی ترکمن(آلاچیق)، البسه محلی و نانها و غذاهای سنتی و محلی، گلههای اسب اصیل ترکمن است و همچنین رودخانهها، اماکن تاریخی مانند(پل تاریخی آققلا و مدرسه علمیه کریم ایشان)، مقبره مختومقلی فراغی و تالاب آلماگل از دیگر جاذبههای گردشگری واقع شده در این مناطق مرزی استان است.
وی با اشاره به اینکه حوزه مرزی در این استان اهمیت بالایی در جذب گردشگر دارد، اذعان داشت: شهرهای اینچهبرون و مراوهتپه در مسیر مسافران و گردشگران بوده و از پایانه مرزی اینچهبرون مسافران و گردشگران ایرانی و ترکمنستانی ورود و خروج داشته و بازارچه مرزی اینچهبرون نیز نقطه مهمی در تردد مسافران و گردشگران است.
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان تصریح کرد: با عنایت به اینکه پلیس مرزبانی به عنوان نمادی شاخص و پرفعالیت با حضور چشمگیر در مناطق مرزی استان است، نسبت به انتصاب پلیس مرزبانی به عنوان اولین رییس کمیته گردشگری مرزی کشور اقدام شد.
وی اظهارامیدواری کرد: با این اقدام زمینههای توسعه و رونق صنعت گردشگری در استان گلستان بیش از پیش فراهم آید.
