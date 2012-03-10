اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی/ توسعه 8 مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید لطیفی، خادم آباد، سعید آباد و گلگون از امروز 20 اسفند ماه و در مراکز خاتم الانبیاء(ص)، کمرد صنعتی، شهید اکبری و شهید زارعی از فردا 21 اسفندماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 در محدوده اتوبان امام علی(ع) ، اتوبان بابایی، اتوبان ارتش و شهید لنگری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء(ص) با پیش شماره های 660 الی 666 در محدوده جاده ملارد، روبروی بیمارستان اهری و در مرکز مخابرات کمرد صنعتی با پیش شماره های 7626 در محدوده مرکز مخابرات بومهن نیز ظرف سه روز آینده با اختلال مواجه است.

در مرکز مخابرات شهید اکبری نیز مشترکان تلفن ثابت با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7739، 7796، 7778، 7779، 7711، 7712 و 7714 در محدوده بلوار وفادار، گلستان ششم، شهید باهنر، احسان به مدت 72 ساعت دچار اختلال در ارتباط تلفنی خود می شوند.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط دیتای مشترکان مراکز مخابرات خادم آباد، سعید آباد، گلگون و شهید زارعی نیز از ساعت 24 امشب به مدت 6 ساعت با اختلال همراه است.