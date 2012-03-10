نماز مدل عملیاتی اجرایی دستورات الهی در زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت ظهر شنبه در گردهمایی رابطین اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان گفت: نماز یکی از عوامل محافظت از انسان و بشریت در برابر زشتی ها و پلیدی ها است.

وی افزود: با تحلیل و درک صحیح آیین عبادی نماز متوجه می شویم که همه دستورات الهی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی در آن نهفته است و می تواند به عنوان یک مدل عملیاتی اجرایی در زندگی افراد محسوب بشود.

شفقت اظهار داشت: غایت هدف انسان در زندگی دنیوی بندگی خدا بوده و نماز بهترین راه ابراز این بندگی و رسیدن به لقا الله است.

رییس ستاد اقامه نماز خراسان شمالی نیز در این گردهمایی گفت: در بیش از 95 درصد ادرات استان نماز جماعت برگزار می شود که در 85 درصد آن، امام جماعت روحانی حضور دارد.

حجت الاسلام محمدصادق باقرپور افزود: در سال 90 برنامه های فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز با موفقیت و بازدهی بسیار خوبی در این استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه عمومی نماز، برگزاری مسابقه پله های آسمانی، نشست های دانش آموزی، مسابقه تالیف کتاب نماز، طرح فراخوان شیوه های جذب و دعوت فرزندان به نماز و... از جمله برنامه های بخش فرهنگی ستاد اقامه نماز استان در سال 90 بوده است.

حجت الاسلام باقرپور افزود: برگزاری دوره آموزشی ویژه مروجان فرهنگ نماز، دوره آموزشی مدرسین خانواده، دوره آموزشی مربیان مهد کودک و اجرای طرح های مهراب و مفتاح از جمله برنامه های اجرا شده در بخش آموزش ستاد اقامه نماز بوده است.

رییس ستاد اقامه نماز خراسان شمالی در پایان گفت: بازرسی هایی که از ادارت استان در مورد اقامه نماز کارکنان صورت گرفته نشانگر مشارکت قابل قبول کارمندان ادارات در نماز جماعت ادارات است.