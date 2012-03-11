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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۳

با موضوع تکریم کهنسالان شهر/

احمدی مستند "عبور از خیابان" را ساخت

احمدی مستند "عبور از خیابان" را ساخت

محمد احمدی کارگردان و تهیه‌کننده سینمای ایران مستند کوتاه "عبور از خیابان" را ساخت.

محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مستند 11 دقیقه‌ای "عبور از خیابان" نمایی است از اتفاقی ساده و هر روزه در تهران؛ کلان شهری از انبوه خودروها و جمعیتی جوان.

وی افزود: اگر چه در سنت فرهنگی ایران کهنسالان دارای احترام و ارزش هستند اما این مهم در زندگی شهری ما معنای خود را پیدا نکرده است. اکنون در تهران جای امن کهنسالان یا در پارک کوچک محلی است و یا در کنج خانه‌هایشان. احمدی تأکید کرد: به زودی برای حضور این مستند در جشنواره‌های مختلف اقدام می‌کنیم.

از عوامل این مستند می‌توان به کارگردان، تصویربردار و تهیه‌کننده: محمد احمدی، صدابردار:رشید دانش، صداگذار: امیر حسین قاسمی.

محمد احمدی هم اکنون فیلم "آزمایشگاه" به کارگردانی حمید امجد که امسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد را در نوبت اکران دارد و فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی او به تازگی راهی شبکه نمایش خانگی شده‌است.

کد مطلب 1556426

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