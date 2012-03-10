رویه بنیاد شهید شهر ری در راستای ترویج فرهنگ ایثار ادامه خواهد یافت

حسین نصرالله با اشاره به سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در روز 22 اسفندماه، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری بیش از 40 همایش و مسابقات فرهنگی ورزشی توسط این نهاد در شهرستان ری برگزار شد.

وی بیان کرد: امسال نیز همزمان با تأسیس بنیاد شهید، برنامه دیدار با خانواده شهدا و تجلیل از پرسنل ایثارگر بنیاد شهید برگزار خواهد شد.

این مسئول به برنامه های برگزار شده در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: گرامیداشت شهید آوینی تحت عنوان "هنر ولایی"، برپایی مراسم "پدران آسمانی" در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع)، تجلیل از همسران شاهد در روز زن، تجلیل از همسران جانباز متوفی در روز جانباز تحت عنوان "علمداران عاشورایی" و مراسم یادواره شهید مازح اولین شهید ترور سلمان رشدی با حضور خانواده شهید مازح در سال جاری برگزار شد.

گردهمایی زوجهای جوان شاهد و ایثارگر در ری برگزار شد

وی عنوان کرد: همچنین مراسم عید غدیر تحت عنوان "ترنم ولایت دو"، دومین یادواره شهید مهدی بیات که به دست اشرار در سال 88 به شهادت رسید، دومین سالگرد شهید غلام کبیری اولین شهید فتنه در سال 88، همایش سلطه پوشالی، جوانان و تهاجم فرهنگی، مراسم تجلیل از زنان ایثارگر و جانبازان زن، اولین گردهمایی زوجهای جوان شاهد و ایثارگر از دیگر برنامه های بنیاد شهید شهرستان ری بوده است.

برگزاری مراسم روز درختکاری به یاد شهیدان

نصرالله ادامه داد: دومین گرامیداشت شهیدان طیب و رضایی، گرامیداشت حماسه 9 دی و 18 دی و چهار شهید شهرری در سال 1357، مراسم سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تحت عنوان "بهاران خجسته باد"، گرامیداشت شهید محمدباقر صدر و خواهر محترمه بنت الهدی صدر، تجلیل از هنرمندان ولایی شهرری تحت عنوان "جشنواره انتظار سرخ" و مراسم روز درختکاری به یاد شهیدان برگزار شد.

وی به مسابقات فرهنگی ورزشی برگزار شده نیز اشاره کرد و گفت: "همایش دوچرخه سواری" گرامیداشت جانباز مرحوم دوچرخه سوار امینی سرور، مسابقات تیم فوتسال چهار جانبه گرامیداشت مرحوم آزاده "غلامعلی محمدی اصل" و برگزاری مسابقه گلبال به مناسبتهای مختلف صورت گرفت.

این مسئول اضافه کرد: از دیگر برنامه های فرهنگی و ورزشی می توان به حضور در مسابقه رالی اداره کل و کسب مقام اول و سوم، برپایی مسابقه وزنه برداری به مناسبتهای مختلف و برگزاری سه مسابقه تیراندازی و کسب مقام سوم تهران و کشور اشاره کرد.

وی بیان داشت: برپایی مسابقات تنیس روی میز و کسب مقام اول لیگ جانبازان و مسابقات تکواندو، حضور در برنامه های کوهپیمایی و برگزاری همایشهای ورزشی دیگر از دیگر برنامه های این نهاد بوده است.

این مسئول به نام آوری جانبازان و فرزند آنان در مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در سال 90 نیز علی یزدی توانست در مسابقات پینگ پنگ مقام سوم تایوان را به دست بیاورد و امیرعلی فتحعلی در مسابقات والیبال، مقام اول آسیایی ارومیه و اعظم بهتری در مسابقات کاراته، مقام سوم مالزی را کسب کردند.

وی عنوان کرد: همچنین همایشهایی از جمله "اصحاب قرآن"، "منادیان وحی"، مسابقات قرآنی ویژه برادران و خواهران، حضور در مسابقات کشوری و قرآنی، مسابقه حفظ قرآن و مراسم تجلیل از برگزیدگان قرآنی مرحله استانی برگزار شد.