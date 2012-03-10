لزوم حذف منکرهایی که به معروف تبدیل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در جمع کارکنان سپاه امام سجاد (ع) با بیان اینکه همه انسانها در مسئله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر وظیفه دارند، اظهار داشت: اسلام برای حل مشکلات فردی و اجتماعی واجبهایی را قرار داده تا انسانها با رعایت کردن آنها دچار مشکلات نشوند.

وی در ادامه افزود: جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود و نماز به پا داشته شود و خمس پرداخت شود مورد رحمت خداست.

امام جمعه بندرعباس عنوان کرد: با رعایت امر به معروف و نهی از منکر سایر واجبها نیز خود به خود رعایت می شود.

وی تاکید کرد: در جامعه باید ابتدا امر به معروف صورت پذیرد زیرا خداوند در قرآن نیز ابتدا به امر به معروف سفارش کرده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان بیان داشت: برای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید معروف و منکر ها را خوب بشناسیم تا بشود به وظیفه خودمان در قبال این واجب به نحو مطلوب انجام دهیم درغیر این صورت به خطا می رویم.

وی به منکر هایی که در جامعه به معروف و معروفهایی که به منکر تبدیل شده اند اشاره کرد و گفت: معروفهایی که در جامعه از بین رفته اند را باید احیا کرده و منکرهایی که به معروف تبدیل شده اند را باید از بین برد.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: اگر انسانها قیدهایی که در زندگی برای خود قرار داده اند را کنار بگذارند و خود را گرفتار مسائل فرعی نکنند میتوانند آزادانه و راحت زندگی کنند.

در این مراسم همچنین یکی از قضات دادگستری بندرعباس راجع به امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قانون و مقررات توضیحاتی ارائه کرد.

آمادگی کشتیرانی والفجر برای حمل ونقل دریایی مسافران نوروزی قشم

مدیرعامل کشتیرانی والفجر گفت: ناوگان کشتیرانی والفجر از 27 اسفند ماه جاری تا پایان تعطیلات نوروز آمادگی لازم به منظور جابجایی مسافران دریایی نوروزی از طریق بنادر جنوبی را دارد.

حمزه کشاورز تاکید کرد: بر اساس اعلام این شرکت مسافرینی که قصد سفر به جزیره قشم را دارند می توانند از طریق اسکله حقانی بندرعباس به اسکله ذاکری قشم به صورت روزانه از کشتیهای فوق مدرن این شرکت استفاده کنند.

مدیر عامل کشتیرانی والفجر ادامه داد: کلیه مسافرین و خودروهای سواری که با شناورهای این شرکت سفر می کنند از مزایای پوشش بیمه ایی کامل برخوردار هستند.

مدیرعامل کشتیرانی والفجر گفت: علاوه بر این یک فروند شناور کاتاماران تندرو نیز با ظرفیت حمل 250 مسافر طی پنج سرویس جابجایی 45 هزار گردشگر نوروزی در مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس را در ایام نوروز بر عهده خواهند داشت.