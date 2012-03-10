مازنیها 1980 میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کردند

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله سیزدهم شهروندان این استان، 139 میلیارد و 200 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده ودر سیزده مرحله اخیر، بیش از هزار و 980 میلیاردتومان یارانه نقدی به حساب 984 هزار سرپرست خانواردر مازندران واریز شد.

وی با اشاره به تعداد خانوارهای مازندرانی ثبت نام کرده بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: 984 هزار سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نقدی در این استان ثبت نام کردند.



شعبان زاده با اشاره به حمایت و پشتیبانی از واحدهای صنعتی استان برای تغیر تکنولوژی و به کارگیری تجهیزات پیشرفته پس ازاجرای این قانون، بیان داشت: تا پایان تیرماه امسال حدود 40 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به 125 واحد صنعتی تاثیر گذار پرداخت شد.



وی از ارائه حدود 41 میلیارد تومان تسهیلات به دیگر واحدهای صنعتی نظیر سفال گری و آجرپزی در استان خبر داد و گفت: 108 واحد صنعتی آجرپزی و سفالگری در سامانه مربوطه ثبت نام کردند و 42 واحد به بانک های عامل معرفی شدند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران، از پرداخت بیش از 46 میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی به بخشهای کشاورزی خبر داد و گفت: این مبلغ به واحدهای تولید دام و طیور و صنایع تبدیلی و حوزه آب پرداخت شده است.