خدمت صادقانه به مردم بزرگترین مولفه در اجرای فریضه امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن حیدریان بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: با توجه به حضور و حمایت های همه جانبه مردم به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ایران خدمت صادقانه به مردم را می توان بزرگترین معروف عنوان کرد که باید از سوی مدیران و مسئولان این مهم به بهترین شکل ممکن عملی و اجرایی شود.

وی افزود: گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند فرهنگسازی است و تا زمانی که مردم این مهم را در زندگی خود قبول نکنند نمی توان تاثیرات مثبتی را در جامعه دید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: مسئولان و مدیران اجرایی استان نیز باید در کنار مردم این ضرورت را بپذیرند و تا زمانی که خود امران به معروف و ناهیان از منکر قلبا این مسئله را نپذیرند نمی توان تحولی در جامعه ایجاد کرد.

حجت الاسلام حیدریان یادآور شد: توجه ویژه به مدارس و دانشگاه ها و فعالیت بیشتر فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر در این اماکن می تواند تاثیرات چشمگیری در سلامت جامعه داشته باشد.

وی به فرهنگ سازی بیشتر در سطح جامعه در این خصوص تاکید کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر و تدوین و تبیین فعالیت های حاصل از این هم اندیشی ها می تواند جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه پایدار کند.

آخرین جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، فرمانداران، فرماندهان انتظامی و نظامی، امامان جماعت و دیگر اعضای این ستاد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در سنندج برگزار شد.