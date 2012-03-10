امر به معروف و نهی از منکر کاهش معضلات اجتماعی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمنان نظام و اسلام از طریق جنگ نرم جامعه را با ناهنجاری و معضلاتی رو به رو کرده اند گسترش امر به معروف و نهی از منکر می تواند این معضلات را کاهش دهد.

وی افزود: دشمن همچنان در صدد است با ایجاد آلودگی در فضای جامعه از طریق تبلیغات و فضاهای مجازی زمینه را برای مقابله با اسلام و اسلام خواهی فراهم کند که در این بین وظیفه امران به معروف و ناهیان از منکر در قبال جامعه از دیگر اقشار سنگین تر است.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: در خصوص گسترش و توسعه فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید اقدامات جدی تری در استان کردستان صورت گیرد و باید ساماندهی این فعالیت ها در اولویت این ستاد قرار گیرد تا زمینه برای بهره برداری از تمامی ظرفیت ها فراهم شود.

گروسی یادآور شد: در سال جاری اقدامات و برنامه های مستمری در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در سطح استان کردستان به اجرا درآمده است اما مهمتر از برگزاری این برنامه ها اثر بخشی آنها در جامعه است.

وی در ادامه گفت: برای کاهش معضلات اجتماعی و ناهنجاری های ناشی از آن باید فعالیت های اثر گذار را شناسایی و در جامعه به اجرا در آورد. تا بتوان به موقع از ایجاد این ناهنجاری ها پیشگیری کرد.

آخرین جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با حضور نماینده ولی فقیه، فرمانداران، فرماندهان انتظامی و نظامی، امامان جماعت و دیگر اعضای این ستاد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در سنندج برگزار شد.