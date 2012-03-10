شش هزار نفر عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی علیخانی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: در سطح استان کردستان 488 شورای امر به معروف با دو هزار و 217 عضو فعال هستند و فعالیت های این بخش را مدیریت می کنند.

وی افزود: در زمینه نهی از منکر نیز در سطح استان 261 شورا فعال است که سه هزار و 760 نفر به عنوان ناهیان از منکر در حال فعالیت هستند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به اقدامات و فعالیت های اجرایی در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: بازنگری در ساختار شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری و برگزاری جلسات ستاد به صورت منظم و مستمر در قالب 67 جلسه از جمله اقدامات اجرایی در سال 90 است.

علیخانی برگزاری همایش سراسری به وسیله ویدئوکنفرانس، برگزاری 24 همایش با موضوع حجاب و عفاف، برگزاری همایش طرح نامحسوس کنترل اماکن و اصناف، راه اندازی سایت احیا و راه اندازی نشریه با موضوع احیا امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر اقدامات این ستاد در کردستان عنوان کرد.

آخرین جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با حضور نماینده ولی فقیه، فرمانداران، فرماندهان انتظامی و نظامی، امامان جماعت و دیگر اعضای این ستاد در محل دفتر نماینده ولی فقیه در سنندج برگزار شد.