20 درصد از بودجه کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود

محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 20 درصد بودجه کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود، افزود: کل بودجه سال جاری کمیته امداد استان مرکزی در حدود 102 میلیارد تومان بوده است که از رشد 94 درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در استان مرکزی 167 هزار صندوق صدقه وجود دارد و سرانه حاصله هرنفر در طی 11 ماه 247 ریال است که نسبت به سال گذشته از رشد 17 درصدی برخوردار است و استان مرکزی در این زمینه جز 10 استان برتر کشور است.

وی افزود: در 11 ماه سال جاری 10 هزار و 325 وام قرض الحسنه به مدد جویان پرداخت شده است و در حوزه مشاغل خانگی سه هزار و 800 پرونده تنظیم شده و اعتبارآن در حدود 168 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در زمینه وام اشتغال‌زایی، سیاست اصلی توانمند سازی محرومین است تا جایی که امکان پذیراست همه خانواده ها را به سمت کار کردن و اشتغال زایی سوق دهیم، در سال گذشته سیاست دولت بر این بوده است که در حدود دومیلیون و 500 هزار شغل ایجاد شود که سهم کمیته امداد در اشتغال زایی در حدود 300 هزار فرصت شغلی بوده است، در استان مرکزی در سال جاری دوهزار و 678 طرح اشتغال زایی انجام شده است که شش هزار و 821 فرصت شغلی توسط سامانه رصد شده و از این تعداد، شغل‌های قطعی شده در حدود چهار هزار و 651 فرصت شغلی بوده است که اعتبار این فرصت های شغلی در حدود 219 میلیارد ریال بوده است و کمیته امداد در این راستا هر ماه یکبار طرح نظارت خود را بر این کارگاه ها انجام می شود .

ولیئی افزود: در حال حاضر از حجم دانش آموزان تحت پوشش کاسته می شود و به حجم دانش جویان اضافه می شود به نحوی که در حال حاضر در حدود شش هزار و 388 دانش آموز مورد حمایت داریم و تعداد دانشجویان مورد حمایت دوهزار و 100 دانشجو است.