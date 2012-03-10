  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

شعبان زاده در گفتگو با مهر:

یک مازنی به اردوی تیم ملی بدمینتون نونهالان کشور دعوت شد

یک مازنی به اردوی تیم ملی بدمینتون نونهالان کشور دعوت شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدمینتون مازندران گفت: با دعوت کادر فنی، یک مازندرانی به اردوی تیم ملی بدمینتون نونهالان کشور دعوت شد.

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیمیا راغب  تنها مازندرانی دعوت شده به این اردوی آماده سازی است که پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی بدمینتون نونهالان کشور، موفق به جلب نظر مربیان و حضور در اردوی تیم ملی شد.

وی بیان داشت: بدمینتون رشته ای جذاب برای جوانان بوده که می توانیم از طریق افزایش زیرساختهای لازم برای انجام این رشته، علاقه مندان بیشتری را برای حضور حرفه ای در بدمینتون ترغیب کنیم.

رئیس هیئت بدمینتون مازندران افزود: هم اکنون 14 شهر استان تلاش جدی و زیادی برای گسترش بدمینتون دارند که ادامه این روند می تواند منجر به افتخارآفرینی ورزشکاران مازندرانی در میادین معتبر شود.

شعبان زاده ادامه داد: برنامه هیئت بدمینتون مازندران علاوه بر رفع این معضل، فعال کردن هیئت بدمینتون در شهرهای تنکابن و رامسر بوده تا از این طریق بتوانیم زمینه انجام این ورزش برای علاقه مندان این شهرها را فراهم کنیم.

کد مطلب 1556438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها