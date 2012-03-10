استقبال رادیو قرآن از بهار با بیش از 12 هزار دقیقه برنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن از پخش 12هزار و 710 دقیقه برنامه بهاری با رویکرد قرآنی در نوروز سال91 خبر داد و در خصوص ویژه برنامه های نوروزی رادیو قرآن گفت: شبکه رادیویی قرآن به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت که معاد قرآنی را به انسان یادآور می شود، با ویژه برنامه های متنوع میهمان خانه ها می شود.



مدیر رادیو قرآن گفت: این شبکه رادیویی چون سال های گذشته برنامه های متنوعی تدارک دیده است که مجموع آنها 12 هزار و 710 دقیقه، 137 برنامه و 12 عنوان را شامل می شود. همچنین مقرر است این ویژه برنامه ها از 27 اسفند در آستانه بهار روی آنتن رفته و تا 13 فرودین شنوندگان را همراهی کند.

وی یادآور شد: ویژه برنامه 120 دقیقه ای "بوی بهار، عطر قرآن" به همت گروه مناسبت های این رادیو ویژه تحویل سال از ساعت 7 و 30 دقیقه سه شنبه، یکم فروردین به سمع مخاطبان می رسد.



علاوه بر این، "سوره تماشا" به همت گروه مناسبت های ویژه در 15 برنامه 40 دقیقه ای تدارک دیده شده که "قرآن در ادب فارسی" را با توجه به آیات بهاری مورد بحث و بررسی قرارمی دهد این برنامه ساعت 7:05 هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.



تفسیر جوان، تلاوت بهاری، بوستان قرآن، گلستان قرآن، سروش هدایت، تازه های تلاوت نیز برخی دیگر از برنامه های این شبکه به مناسبت نوروز عنوان شده اند.

ویژه برنامه های نوروزی رادیو قرآن از 27 اسفند آغاز شده و تا 13 فروردین در 12 عنوان کلی و 137 برنامه مهمان خانه علاقمندان می شوند.