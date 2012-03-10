آماده باش ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، بابک طالبی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در ایام نوروز 91 بیش از چهار هزار دستگاه مینی بوس، اتوبوس و سواری آماده اراده خدمات حمل و نقل به مردم و مسافران هستند، افزود: با توجه به اجرای طرح نوروزی از 25 اسفند سال جاری تا 15 فروردین 91 برنامه ریزی های لازم برای خدمات رسانی با سطح کیفی بالا انجام شده است.

وی با بیان اینکه اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از حداکثر ظرفیت و توان خود برای جابجایی مسافران بهره می برد، ااظهار داشت: هماهنگیهای لازم با شرکتهای مسافربری برای در اختیار داشتن سرویس کشیک در تمام مدت زمان اجرای طرح انجام شده تادر صورت بروز مشکلات فنی، سرویس جایگزین در سریع ترین زمان در دسترس مسافران در راه مانده باشد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بیان اینکه نظارت کامل بر وضعیت شرکتهای مسافربری توسط بازرسان این اداره کل در تمام طول سال انجام می شود، ادامه داد: بازرسی از چگونگی خدمات دهی به مسافران و وضعیت ناوگان فعال در هریک از شرکت ها به لحاظ ایمنی و کیفیت خدمات دهی در ایام نوروز با حساسیت بیشتری پیگیری می شود.

به گفته طالبی احترام به حقوق مسافران، ارائه خدمات با کیفیت، حفظ نظم و آرامش و ارائه امکانات رفاهی در اتوبوس و جلوگیری از تردد وسائط نقلیه دارای نقص فنی در راس برنامه های کاری این اداره کل برای فراهم کردن سفری ایمن و لذت بخش برای مسافران نوروزی قرار دارد.

وی همچنین با اعلام آمادگی این نهاد برای جابجایی مسافران مراکز عمده سفر به صورت اختصاصی در ایام نوروز خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با مراکز عمده سفراز جمله پادگانها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجام گرفته شده تا در صورت نیاز بدون مراجعه مسافران این مراکز به پایانه های مسافربری، ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در محلهای مربوطه نسبت به جابجایی آنها اقدام کنند.