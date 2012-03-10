برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کاربرد نانوسنسورها در شناسایی انفرادی دامها

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی آشنایی با کاربرد نانوسنسورها در شناسایی انفرادی داما درموسسه تحقیقات علوم دامی کشور که در کرج مستقر است، برگزار شد.

کارگاه آموزشی " آشنایی با کاربرد نانوسنسورها در شناسایی انفرادی دامها و فرآیند بیولوژیکی مهم آنها" با حضور 82 نفر از محققان، کارشناسان و اعضای هیئت علمی موسسه و مراکز تحقیقاتی مربوطه برگزار شد.

مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قم، چهارمحال بختیاری، خوزستان، گلستان، کرمانشاه، فارس و قزوین از جمله شرکت کنندگان در کارگاه یادشده بودند.

سخنرانان این کارگاه آموزشی نیز آقایان بنابازی، عبدالاحد، صفرنژاد، محسنی فر، طباطبایی و دهناد بودند و در خصوص مدیریت واحدهای دامپروری، آشنایی با مکانیسمهای بیولوژی، مبانی نانوسنسورها، کاربرد نانوسنسورها در شناسایی و تشخیص مدیریت دام های اهلی و بیو نانوسنسورها مطالبی را برای شرکت کنندگان ارائه کردند.

برگزاری نشست هماهنگی سفر ریاست جمهوری با همکاری آموزش و پرورش البرز

نشست هماهنگی و توجیهی سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان البرز با همکاری اداره کل آموزش و پرورش این استان برگزار شد.

نشست هماهنگی و توجیهی مدیران و روسای مناطق تابعه استان البرز با حضور اعضای شورای معاونان به ریاست مدیر کل آموزش وپرورش استان البرز تشکیل شده است.

در این جلسه، زمان و مکان برنامه های ریاست جمهوری و بررسی میزان اجرایی شدن مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری بررسی شد.

نقش و وظایف اعضا در ستادهای ارتباطات مردمی وزارت آموزش وپرورش از دیگر مواردی بوده که در جلسه یادشده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تهیه بانک اطلاعات اراضی البرز از مشکلات می کاهد

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز از تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی اراضی در استان خبر داد و گفت: تحقق این امر از مشکلات خواهد کاست.

حسین میررجبی ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی که دارای لایه های اطلاعاتی مربوط به برنامه آمایش سرزمین است، دنبال می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: پیش بینی می شود که تهیه این بانک در جهت تحقق اهداف پیش روی استانی مفید باشد و تاثیرات مطلوبی برجای گذارد.

هدایای جشن نیکوکاری البرز تا پایان سال جاری به دست محرومان می رسد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: هدایای جمع آوری شده درجشن نیکوکاری در این استان تا پایان سال جاری به دست محرومان و مستضعفان می رسد.

علی سالارکیا ادامه داد: شرایطی فراهم شد تا شهروندان البرز بتوانند از طریق تماس با شماره تلفن 193 اداره پست این استان نیز هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به ماموران پست که به درب منازلشان مراجعه می کنند، تحویل دهند.

این مسئول گفت: ماموران اداره پست پس از دریافت هدایا از مردم، در اسرع وقت آنرا به دفاتر کمیته امداد تحویل می دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: لازم بوده که شهروندان، آدرس و مشخصات دقیق خود را به ماموران پست ارائه دهند تا سریعتر این اقدام انجام شود.

سالارکیا ادامه داد: البرزی ها هیچ هزینه ای در قبال ارسال محموله جشن نیکوکاری پرداخت نمی کنند.

تدوین ساختار مستقل برای پژوهشگاه استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین ساختار مستقل برای پژوهشگاه استاندارد با ایجاد چهار پژوهشکده و تصویب آن خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

نظام الدین برزگری ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها و در راستای تحقق اهداف، برای اولین بار بودجه مستقل به این پژوهشگاه اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به تدوین ساختار سازمان ملی استاندارد گفت:برای رفع موازی‌کاری‌ها و نهایی شدن این ساختار، جلسه‌ای با معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری برگزار می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: امیدواریم فعالیت جدید سازمان براساس شرایط جدید از سال 91 آغاز شود و زمینه های این امر را فراهم کنیم.