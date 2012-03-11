بازنگری دانش فنی تولید عوامل بیولوژیکی/ چالشهای جایگزینی سموم شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر میزان سطح مبارزه بیولوژیکی در کشور 250 هکتار است که این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به یک میلیون هکتار برسد از این رو محققان در این زمینه تحقیقاتی را آغاز کرده اند.

تلاش محققان کشور برای جایگزینی عوامل مبارزه بیولوژیکی با سموم شیمیایی، موجب تولید برخی از این عوامل شد که از آن جمله می توان به کودهای بیولوژیکی و برخی حشرات چون زنبور تریکوگراما برای دفع آفات کشاورزی اشاره کرد.



این در حالی است که به دلیل پایین بودن کیفیت عوامل بیولوژیکی تولید شده موانعی برای کاربردی کردن این عوامل ایجاد شده است. در این راستا موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با بازنگری در دانش فنی های تولید شده در این زمینه سعی در ارتقای کیفیت مبارزه بیولوژیکی در مزارع کشور را دارد.



تلاش محققان و رویکرد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

محققان کشور اقدام به تولید آزمایشگاهی برخی عوامل بیولوژیکی چون زنبور تریکوگراما کردند ولی رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، پایین بودن کیفیت زنبورهای تولیدی را از جمله چالشهای تولید این عامل بیولوژیکی ذکر کرد.



زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی که تخم سایر حشرات خسارت زا مانند کرم ساقه خوار برنج، کرم ساقه خوار ذرت، کرم سبز برگ خواربرنج و کرم غوزه پنبه را مورد حمله قرار داده و فاسد می کند. این ویژگی باعث شده است تا این زنبور به عنوان یکی از عوامل بیولوژیکی شناخته شود و برای دفع آثار زیان بار آفات در مزارع گندم، پنبه، ذرت و برنج مورد استفاده قرار گیرد.



زنبور تریکوگراما که با فاسد کردن تخم آفات باعث کاهش آفات در مزارع می شود



دکتر حسن عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید غذای سالم از طریق جایگزین کردن عوامل بیولوژیکی را از ماموریتهای این موسسه نام برد و افزود: در این راستا پروژه های تحقیقاتی مختلفی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای تولید عوامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات کشاورزی تعریف و اجرایی شد.



وی یکی از زمینه های تحقیقاتی را تولید زنبور تریکوگراما ذکر کرد و ادامه داد: زنبور تریکوگراما از جمله عوامل مبارزه بیولوژیکی است که سالها است در کشور تولید و مصرف می شود ولی با چالشهایی در بخش تولید و مصرف آن مواجه هستیم.



بازنگری دانش فنی های تولید شده در زمینه مبارزه بیولوژیکی

عسکری از اجرای مطالعاتی در زمینه این چالشها خبر داد و یادآور شد: نتایج این تحقیقات نشان داد که دانش فنی موجود در زمینه تولید عوامل بیولوژیکی چون تولید و پرورش زنبور تریکوگراما باید مورد بازنگری قرار گیرد که در این زمینه پیشنهاداتی برای توسعه و تکمیل دانش فنی تولید این حشره به معاونت علمی رئیس جمهوری ارائه شد.



رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی با اشاره به جزئیات این پیشنهادات، خاطر نشان کرد: در این پیشنهادات عنوان شد که برای ارتقای کیفیت زنبورهای تولیدی لازم است زیر ساختهای لازم بهبود بخشیده شود که این امر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در زمینه تحقیقات بیولوژیکی دارد.



عسکری با تاکید حمایتهای مسئولان از طرح جایگزینی عوامل مبارزه بیولوژیکی به جای سموم شیمیایی، اضافه کرد: این گونه فرآورده ها باید از لحاظ اقتصادی قابل رقابت با سموم شیمیایی باشند ولی تا زمانی که سموم شیمیایی به صورت آزاد و رها شده در کشور داشته باشیم گرایش بخش کشاورزی به این جایگزینی کمتر است.



وی میزان فعلی مبارزه بیولوژیکی در کشور را حدود 250 هکتار ذکر کرد و یادآور شد: برای افزایش میزان سطح مبارزه بیولوژیکی به 1 میلیون هکتار در برنامه پنحم نیاز به فرهنگ سازی و حمایت مسئولان از پروژه های تحقیقاتی در این زمینه است.