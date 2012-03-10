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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

کاظمی:

12 هزار سبد غذایی بین خانوارهای کمیته امداد گلستان توزیع شد

12 هزار سبد غذایی بین خانوارهای کمیته امداد گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهداشت ، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام (ره) گلستان گفت: 12 هزار سبد غذایی حاوی کالاهای مورد نیاز از ابتدای سال جاری تاکنون به هزار خانوار دارای کودک دچار سوء تغذیه تحویل داده شد.

حسن کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از توزیع 900 سبد غذایی به مسلولان نیازمند طی سال جاری داد و افزود: بیماران نیازمند مبتلا به سل که از طرف مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی به این نهاد معرفی شده بودند  به آنان سبد غذایی اعطاء شد.

وی گفت: تعداد225 سبد غذایی به ارزش 500 هزار ریال از کالاهای مورد نیاز این بیماران در مرحله چهارم از اول اسفندماه امسال تحویل داده شد.

کاظمی در ادامه با بیان اینکه هزار کودک زیر 6 سال دچار سوء تغذیه در هر 6 ماه  به این نهاد معرفی می شوند، افزود: این کودکان از طرف مراکز بهداشت شهرستانها به کمیته امداد امام (ره) معرفی شده که به طور ماهیانه به هر کودک یک سبد غذایی به ارزش 200 هزار ریال مساعدت می شود.

6.5 درصد جمعیت گلستان تاحت حمایت کمیته امداد هستند.

کد مطلب 1556443

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