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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

شجاعی اعلام کرد:

روزانه 70 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی فوت می کنند

روزانه 70 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی فوت می کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اثر حوادث رانندگی روزانه 70 نفر در کشور جان خود را از دست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی بعد از ظهر شنبه در سمینار کاهش تلفات حوادث رانندگی افزود: از مهمترین دلایل فوت و بروز مشکلات جسمانی در کشور حوادث رانندگی است.

وی تصریح کرد: در دهه گذشته 241 هزار و 236 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی و سوانح ناشی از آن جان خود را از دست داده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: از این تعداد فوت شده 80 درصد آقایان و 20 درصد را بانوان تشکیل داده اند.

شجاعی تصریح کرد: 55 درصد از حوادث غیر طبیعی در کشور مرتبط به حوادث رانندگی است.

وی با اشاره به اینکه اجرایی کردن قوانین سختگیرانه باعث کاهش تلفات می شود، یادآور شد: تلفات اصلی مربوط به جاده های برون شهری است که با اعمال قانونهای سختگیرانه شاهد کاهش تخلفات و حوادث هستیم.

کد مطلب 1556444

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