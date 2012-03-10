روزانه 70 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی فوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی بعد از ظهر شنبه در سمینار کاهش تلفات حوادث رانندگی افزود: از مهمترین دلایل فوت و بروز مشکلات جسمانی در کشور حوادث رانندگی است.

وی تصریح کرد: در دهه گذشته 241 هزار و 236 نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی و سوانح ناشی از آن جان خود را از دست داده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: از این تعداد فوت شده 80 درصد آقایان و 20 درصد را بانوان تشکیل داده اند.

شجاعی تصریح کرد: 55 درصد از حوادث غیر طبیعی در کشور مرتبط به حوادث رانندگی است.

وی با اشاره به اینکه اجرایی کردن قوانین سختگیرانه باعث کاهش تلفات می شود، یادآور شد: تلفات اصلی مربوط به جاده های برون شهری است که با اعمال قانونهای سختگیرانه شاهد کاهش تخلفات و حوادث هستیم.