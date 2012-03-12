"ملاقات" از اکران عمومی بازماند

عباس رافعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود فیلم "ملاقات" در گروه مخاطب خاص روی پرده برود. اما پس از شروع به کار این گروه متوجه شدم که آثار وضعیت مناسبی در اکران دارند به همین دلیل ترجیح دادیم که "ملاقات" را از طریق موسسه رسانه‌های تصویری وارد بازار کنیم تا توسط مخاطبان دیده شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این فیلم سینمایی از اردیبهشت 91 وارد بازار می‌شود.

در خلاصه داستان اپیزودهای این فیلم آمده است: "ایستگاه آخر" نوشته عباس رافعی؛ زنی در تدارک مراسم کفن و دفن شوهرش است که هنوز نمرده است. "ملاقات" نوشته محمود خدا کریم؛ حکایت غسال و گورگنی است که در تلاش برای ملاقات با یکی از مسئولان هستند. ملاقات میسر نمی‌شود تا اینکه خود مسئول به ملاقات آنها می‌آید و "چسب زخم" نوشته هادی مقدم دوست؛ حکایت دختر و پسر علاقمند به هم است که بهشت زهرا را به عنوان محل ملاقات انتخاب می‌کنند.



ستاره اسکندری، احمد مهرانفر، مهدی فقیه، رامین راستاد، میثم یوسفی، جمال خلیلی، پرویز عاشورنیا، سیاوش قاسمی، هوشنگ آخوندپور، محمود خداکریم، ابراهیم جهانیان، شروین مولائی، سانیا سالاری، مهدی راشدی، علیرضا بامداد، عبدالرضا حمیدی و افسانه بایگان بازیگران این اثر سینمایی هستند.

این فیلم اپیزودیک توسط شاپور قریب، عباس رافعی و هادی مقدم‌دوست کارگردانی شده‌است.