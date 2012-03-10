شاهد بهشهر به رقابتهای لیگ برتر گلبال کشور صعود کرد

ابوطالب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقات که ظهر شنبه در بهشهر به پایان رسید، نماینده استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت و بهشهر در جایگاه دوم ایستاد و ساری سوم شد.



وی بیان داشت: در این رقابتها تیمهای نفت تهران، شاهد تهران، اردبیل، صنایع شیشه ساری ، گلستان و شاهد بهشهر حضور داشتند که به مدت دو روز در سالن تختی این شهر با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان مازندران افزود: تیمهای اول و دوم این رقابتها راهی لیگ برتر گلبال کشور خواهند شد که به این ترتیب، تیم شاهد بهشهر به عنوان نماینده مازندران سال آینده در رقابتهای لیگ برتر گلبال کشور شرکت خواهد کرد.

باقری ادامه داد: تیم بهشهر با ترکیب حسن جعفری، مهرداد نظری، حسن حیدری، علی اسلام پور، عباس بابایی و حسن میلادی در

این مسابقات شرکت کرده بود.

وی، وضعیت ورزشکاران مازندرانی نابینا و کم بینا را مطلوب توصیف کرد و یادآور شد: در صورت توجه بیشتر مسئولان، این ورزشکاران برای حضور در رقابتهای داخلی و بین المللی حرفهای زیادی برای ارائه دارند.