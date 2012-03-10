تولید یک میلیون اصله نهال در کردستان/ 214 همیار طبیعت در استان فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم توفیقی ظهر شنبه در همایش انجمن های فعال زیست محیطی استان کردستان اظهار داشت: بر اساس آمار موجود دو هزار گونه گیاهی در استان کردستان وجود دارد که 75 گونه آن خاصیت درمانی دارد و به همین دلیل حفاظت از این گونه های گیاهی بسیار مهم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 245 هکتار عرصه برای طرح های صنعتی و تولیدی تخصیص داده شده است، افزود: در چهار سال متوالی نیز چهار هزار هکتار عرصه برای طرح های صنعتی و خدماتی به کشاورزان چه به صورت انفرادی و چه در قالب شهرک های صنعتی واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان ادامه داد: در حال حاضر کردستان با دارا بودن 373 هزار و 328 هکتار جنگل و همچنین داشتن 1.5 درصد مراتع کل کشور یکی از استان های حائز اهمیت به لحاظ منابع طبیعی به شمار می رود.

توفیقی با بیان این مطلب که اداره کل منابع طبیعی نیروی کافی را در راستای حفاظت و حراست از این موهبت خدادای در اختیار ندارد، عنوان کرد: این سازمان در حال حاضر در دو بخش فرهگی و حفظاتی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

وی بیان کرد: 214 همیار طبیعت به منظور جلب و حمایت مردم در حفظ منابع طبیعی فعالیت دارند که در راستای حراست از منابع طبیعی حضور سازمان های مردم نهاد و همکاری آنها با بخش دولتی ضرورت بیشتری دارد و باید این بخش را تقویت کرد.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به اینکه منابع طبیعی جزو ثروت های ملی هر کشور و منطقه ای به شمار می روند، یادآور شد: منابع طبیعی متعلق به این دولت و آن دولت نیست بلکه ثروتی است که در طول تاریخ به ملتها تعلق دارد، بنابراین همه باید در جهت حفظ و احیای آن تلاش کنند.

توفیقی با تاکید بر اطلاع رسانی و آگاهی افکار عمومی در رابطه با اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و مشارکت تمامی اقشار مختلف مردم در بحث حفاظت از منابع می تواند اثرات مفیدی را برای جامعه به دنبال داشته باشد.

وی افزود: توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است بنابراین توجه به سازمان های مردم نهاد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان عنوان کرد: همیاران طبیعت و سازمان های مردم نهاد بازوان منابع طبیعی هستند و از آنجایی که حفظ عرصه های جنگلی وظیفه همگان است باید این بخش فعال تر از دیگر حوزه ها ورود پیدا کند.

توفیقی با اشاره به پیشگیری از حریق در جنگلها، گفت: در سال جاری 113 فقره آتش سوزی در سطح 539 هکتار در استان صورت گرفته است که این قضیه نیازمند پیگیری و توجه بیشتر مسئولان و دستگاه های اجرایی است.

گردهمای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست به مناسبت ششمین روز از هفته منابع طبیعی و با حضور جمعی از مسئولان و اعضای سازمان های مردم نهاد در استان در راستای حفظ و احیاء منابع طبیعی در سالن همایش باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.