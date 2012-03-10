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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

گله دار زاده :

معاونت هنری ارشاد البرز پذیرای نقد منصفانه است

معاونت هنری ارشاد البرز پذیرای نقد منصفانه است

کرج -خبرگزاری مهر: معاون هنری سینمایی اداره کل ارشاد استان البرز گفت: در طول برگزاری جشنواره بین المللی فجر در استان نقدهایی برما وارد شد؛ با دیدی باز پذیرای تمام نقد های منصفانه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ ابراهیم گله دار زاده ظهر شنبه در حاشیه  نشست مطبوعاتی خود با موضوع فیلم کوتاه در خصوص  پذیرا بودن نقدهای منصفانه اظهار داشت: در ایام برگزاری برنامه جشنواره بین المللی فجر نقد های منصفانه ای ارائه شد که با خوشحالی و دیدی باز همه آنها را می پذیریم.

وی افزود: فرهنگ نقد برای جامعه ضروری است و ایجاد ظرفیت خواهد کرد؛ چه خوب است که نقدها از خانواده فرهنگ و هنر آغازشود تا با اشاعه آن بسترهای پذیرفتن نقد در سطح استان و همه مدیران جا بیفتد.

گله دار زاده در خصوص آغاز جشنواره فیلم کوتاه نیز گفت: این دومین جشنواره است که در یک سال و به صورت پیاپی برگزار می شود؛ واین فرصتی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران خواهد بود تا به دیدن فیلم های استان بنشینند و نقد های خود را برای بالندگی و رشد فیلم در استان البرز ارائه دهند.

این مسئول در بخش دیگری اظهار داشت: استان البرز در هنر سینما  از پتانسیل های بالایی برخوردار است؛و انجمن نوپای  سینماگران با 600 عضو فعال افق های روشنی را در حوزه سینما و آثار بومی استان طی خواهند کرد.

وی افزود: در جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز هنرمندان استان البرزنقش اصلی را در اولین فیلم برگزیده از آن خود ساختند.

معاون هنری سینمایی خبر گفت: با راه اندازی سینمایی که در چهاره راه طالقانی در حال ساخت است، سال آینده بخشی از فیلم های جشنواره در آن محل اکران خواهد شد.

کد مطلب 1556449

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