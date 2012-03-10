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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

رئیس فدراسیون بسکتبال کشور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

رئیس فدراسیون بسکتبال کشور به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال کشور به چهار محال و بختیاری سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون بسکتبال کشور روز دوشنبه 22 اسفندماه سالجاری برای حضور در مجمع انتخابات رئیس هیئت بسکتبال چهار محال و بختیاری و همچنین برای شرکت در اختتامیه مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان کشور به استان چهار محال و بختیاری سفر می کند.

چهار محال و بختیاری یکی از استانهای با استعداد در رشته ورزشی بسکتبال است و همواره تاکنون توانسته بازیکنان ارزنده ای در این رشته ورزشی تربیت کند.

هم اکنون تیم جوانان بسکتبال چهار محال و بختیاری توانسته جز چهار تیم برترکشور قرار گیرد و فردا یکشنبه ساعت 17 و 30 دقیقه به مصاف تیم پرقدرت تهران می رود.

بازیکنان تیم چهار محال و بختیاری تمرینات سختی را در هفته های گذشته پشت سر گذاشته و بازیکنان امیدوارند مقام برتراین دوره از مسابقات را کسب کنند.

کد مطلب 1556450

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