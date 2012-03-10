ضرورت تشکیل کارگروه ویژه تدوین کتاب درسی اخلاق مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران در جلسه مشترک با حضور دکتر جوادی مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم و اعضای کمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم که با محوریت تالیف کتاب در زمینه اخلاق مهندسی در دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار شد، با بیان اینکه امروز در دانشگاه های دنیا آموزش اخلاق حرفه ای برای دانشجویان متمایز از شاغلین است افزود: روشی که برای آموزش اخلاق پزشکی برای دانشجویان این رشته ارائه می شود با کسانی که مشغول به کار هستند، متفاوت است.



خط فکری و موضع در نگارش کتاب اخلاق مهندسی باید روشن باشد



دکتر احد فرامرز قراملکی، ادامه داد: برای نگارش کتاب اخلاق مهندسی باید خط فکری و موضع خود را در این زمینه روشن کنیم، چرا که با یک نسخه نمی توان هر دو بخش را درمان کرد.



وی مسئله محوری در نگارش کتاب اخلاق مهندسی را مهم و حائز اهمیت برشمرد و افزود: در این راستا باید مشکلات و معضلات جامعه مهندسی را استخراج و آسیب شناسی کرد تا مطالبی که ارائه می شود، استفاده کاربردی بهتری داشته باشد.



رئیس گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران افزود: وقتی نحوه تالیف کتاب به صورت مسئله محوری باشد دانشجو درگیر آن خواهد شد و در کلاس درس در مباحث مشارکت فعال خواهد داشت.



اخلاق مهندسی دو رهیافت فرد گرایانه و یا سازمانی را دنبال می‌کند



وی افزود: اخلاق مهندسی دو رهیافت فرد گرایانه و یا سازمانی را دنبال می کند چرا که برخی از مشاغل مهندسی در قالب سازمان ها و برخی نیز به صورت انفرادی فعالیت می کنند.



استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید دید که چه سهمی از نگارش کتاب را اخلاق مهندسان و چه سهمی را اخلاق مهندسی به خود اختصاص خواهد داد، افزود: در نگارش کتاب اخلاق مهندسی باید به شاخه ها و رشته های مختلف مهندسی توجه کرد، چرا که امروز تعدادی زیادی از رشته ها در زمره مهندسی قرار دارند.



رئیس گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: نباید از میراثی که غرب در زمینه اخلاق کاربردی و مهندسی دارد، چشم پوشی و از سویی هم نباید آن را کلیشه کرد، چرا که در این صورت دردی از جامعه درمان نمی شود.



قراملکی با بیان اینکه باید کار گروهی با حضور مهندسان پیشکسوت در رشته های مختلف تشکیل و جلسات آن به صورت کارگاهی اداره شود، افزود: محور مباحث این کارگروه باید مسئله یابی در زمینه مشکلات و معضلات اخلاقی در جامعه مهندسی باشد که این امر می تواند میانبری برای تالیف کتاب اخلاق مهندسی باشد.



استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: غالب رشته های مهندسی بخش طراحی را در خود دارند که یک فصل از کتاب اخلاق مهندسی را می توان به این حوزه اختصاص داد و در فصل های بعدی نیز می توان به مباحث رشته های مختلف پرداخت.



لزوم استفاده از تجارب دیگران در تدوین کتاب اخلاق مهندسی



عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم نیز در این جلسه با بیان اینکه فعالیت در زمینه اخلاق پزشکی تجربه و سابقه موفق تری در سطح ملی و بین المللی دارد، افزود: برای نگارش کتاب در زمینه اخلاق مهندسی می توان از تجربیات این بخش استفاده کرد.



محسن جوادی عنوان کرد: طرح مباحث، چالش و تعارض های اخلاقی مبتلا به جامعه مهندسی می تواند برای دانشجویان جذاب باشد که این مسئله باید در نگارش کتاب اخلاق مهندسی مد نظر قرار گیرد.



همزمان با نگارش کتاب اخلاق مهندسی باید از آن پشتیبانی فکری شود



مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم افزود: باید همزمان با نگارش کتاب اخلاق مهندسی پشتیبانی فکری از آن نیز صورت گیرد تا استادان بتوانند راحت تر در این زمینه با دانشجویان ارتباط برقرار کنند و اگر این حمایت صورت نگیرد این کار عقیم خواهد ماند.



جوادی ادامه داد: نگارش کتاب اخلاق مهندسی باید به گونه ای باشد که هم دانشجویان و هم مهندسان شاغل بتوانند از آن استفاده کنند.

سایتی با عنوان اخلاق مهندسی در سازمان نظام مهندسی قم ایجاد شود



وی افزود: پیشنهاد می شود سایتی با عنوان اخلاق مهندسی در سازمان نظام مهندسی قم ایجاد شود تا مطالب و اخبار مربوط به این بخش به صورت مدون و مرتب به روز شود.



عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم با بیان اینکه در رشته اخلاق پزشکی دانشجویان در مقاطع پائین این درس را می گذرانند در حالی که در عمل با آن آشنا نمی شوند، افزود: ارائه این گونه دروس به صورت عمومی نمی تواند دانشجویان را به طور جدی با خود درگیر کند، لذا به نظر می‌رسد ضرورت دارد درس اخلاق مهندسی جزو دروس اصلی دانشجویان قرار گیرد تا دانشجویان بتوانند با آن ارتباط بیشتری برقرار کنند.



اعلام آمادگی 150عضو سازمان نظام مهندسی قم در زمینه اخلاق مهندسی



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، نیز در این نشست با تشریح عملکرد و برنامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در زمینه اخلاق مهندسی ابراز داشت: در سال گذشته همایش اخلاق مهندسی، باید ها و نباید ها با حضور نمایندگان نظامات مهندسی کشور و جامعه مهندسی استان، در قم برگزار شد که یکی از بند های مصوب این همایش ایجاد دبیرخانه دائمی کمیته اخلاق مهندسی در قم بود که خوشبختانه هم اکنون این دبیرخانه فعال شده است.



امین مقومی با بیان اینکه در طول یک سال از فعالیت کمیته اخلاق مهندسی اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: در یک برنامه کوتاه مدت برگزاری چندین کارگاه تخصصی و همچنین جلسات اخلاق عمومی برای مهندسان و علاقمندان در این زمینه پیش بینی شده است.



شناسایی مصادیق بداخلاقی در کمیته اخلاق مهندسی



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، افزود: کمیته اخلاق مهندسی با برخی از بخش ها در سازمان نظام مهندسی همچون شورای انتظامی، گروه نظارت و گروه کنترل نقشه جلسات مشترکی در راستای استخراج مصادیق بد اخلاقی برگزار کرده که تا کنون مواردی از این مصادیق نیز شناسایی شده است.



وی افزود: سازمان نظام مهندسی قم آمادگی دارد به عنوان پیشتاز در این عرصه با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی فعالیت های پژوهشی مناسبی انجام دهد.



مقومی با بیان اینکه در حال حاضر 150 نفر از اعضای سازمان در خصوص فعالیت در زمینه اخلاق مهندسی اعلام آمادگی کردند، افزود: اولین نشست عمومی با موضوع اخلاق مهندسی به صورت تریبون آزاد برگزار شد که مهندسان از آن استقبال خوبی کردند.

