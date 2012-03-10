انهدام باند کیف قاپی و زورگیری بچه محلها

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی در خصوص وقوع سرقت های مشابه کیف قاپی در سطح شهر تهران ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اخبار و اطلاعات بدست آمده حکایت از آن داشت که تعدادی از سارقان در گروه های 3 ، 4 ، 5 و 6 نفره و عمدتا به شیوه "زاغ زنی" اقدام به شناسایی مالباختگان کرده و در یک لحظه با استفاده از سلاح سرد از قبیل قمه ، قداره ، افشانه اشک آور ، شوکر و ... اقدام به سرقت وجوه نقد همراه طعمه ها می کنند.

با جمع بندی پرونده سرقت های مشابه در مناطق مختلف تهران به ویژه تهرانپارس ، ملاصدرا ، نازی آباد ، یافت آباد ، عباس آباد و محدوده خیابان آزادی ، کارآگاهان اقدام به شناسایی تعدادی از مالباختگان کردند .

یکی از مالباختگان پس از حضور در اداره هجدهم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 12 مرداد امسال به عنوان تحصیل دار یک شرکت هواپیمایی ، به شعبه بانکی در بزرگراه رسالت مراجعه و اقدام به نقد کردن یک فقره چک به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان کردم. زمانی که به خیابان خرمشهر و مقابل شرکت هواپیمایی رسیدم ، در حالی که مشغول پارک موتورسیکلت بودم ، ناگهان چند جوان موتورسوار به من نزدیک و به قصد سرقت پول ها به سمت من حمله ور شدند .

در حالی که با آنها درگیر شده بودم ، ناگهان یکی از آنها ضربه ای را از پشت سر به من زد که بیهوش شدم و زمانیکه به هوش آمدم ، متوجه شدم که تمام پول هایم به سرقت رفته است .

با شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگان و بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از اظهارات آنها ، کارآگاهان اداره هجدهم اطمینان پیدا کردند که به احتمال فراوان تمامی سرقت ها توسط گروه مشخصی از سارقان انجام می شود .

با تجمیع پرونده سرقت های کیف قاپی و مراجعه مالباختگان به اداره هجدهم ، کارآگاهان موفق به شناسایی ده ها شعبه بانکی و مراکز تجاری و اقتصادی شدند که مالباختگان پس از مراجعه به این شعبات و گرفتن وجوه نقد ، مورد سرقت قرار گرفته بودند .

با شناسایی این مراکز تجاری و بانکی ، کارآگاهان اداره هجدهم با بهره گیری از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی افرادی شدند که در این مراکز اقدام به زاغ زنی کرده و مشخصات مالباختگان را برای سرقت اموال و وجوه نقد ، در اختیار دیگر اعضای گروه قرار می دادند .

با شناسایی تعدادی از زاغ زن های گروه ، شناسایی دیگر مجرمان در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم قرار گرفت و پس از چندین ماه اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از بچه محل های منطقه اتابک شدند که به پبشنهاد تعدادی از مجرمان سابقه دار اقدام به تشکیل گروه کیف قاپی و سرقت کرده بودند .

اطلاعات به دست آمده از تحقیقات پلیسی نشان داد که 14 بچه محل سابق منطقه اتابک ، اقدام به تشکیل گروهی از سارقان کیف قاپ کرده و در قالب گروه های چند نفره اقدام به زاغ زنی و سرقت وجوه نقد مراجعه کنندگان به مراکز تجاری و شعبات بانکی می کردند .

بررسی سوابق تعدادی از متهمان تحت تعقیب نشان داد که برخی از این متهمان دارای سوابق متعدد دستگیری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از قبیل اخلال در نظم عمومی ، تخریب اموال عمومی ، رابطه نامشروع ، شرب خمر ، ایراد ضرب و جرح عمدی ، کیف قاپی ، حمل سلاح سرد و قدرت نمایی هستند .

با شناسایی مخفیگاه تمامی اعضای گروه و انجام هماهنگی های لازم با شعبه پنجم دادیاری دادسرای جنایی ، تیم های ویژه عملیاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ و اداره هجدهم تشکیل و با انجام چندین عملیات مشترک و همزمان در مناطق مختلف سطح شهر تهران ، هر 14 عضو گروه به اسامی علی 24 ساله ، علی 17 ساله ، حسن 18 ساله ، سجاد 20 ساله ، اشکان20 ساله ، روح الله 20 ساله ، محمد 20 ساله ، بنیامین 26 ساله ، حسین 24 ساله ، حسام 20 ساله ، امیر 20 ساله ، میلاد 24 ساله ، مصطفی 22 ساله و امیر 27ساله دستگیر و به اداره هجدهم منتقل شدند .

با دستگیری و انتقال متهمان به اداره هجدهم ، تحقیقات از آنها از همان لحظه دستگیری آغاز شد و در مقابل اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارآگاهان ، هر 14 متهم به ناچار به ده ها فقره کیف قاپی و زورگیری در مناطق مختلف سطح شهر تهران ، به ویژه تهرانپارس اعتراف کردند .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر و اشاره به درخواست انتشار بدون پوشش چهره هر 14 متهم این پرونده گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص ارتکاب سرقت های متعدد و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی ، درخواست انتشار بدون پوشش متهمان برای شناسایی مالباختگان از سوی قاضی پرونده صادر شده است .

لذا از کلیه شهروندان و مالباختگانی که موفق به شناسایی متهمان شده و شکایتی از این افراد دارند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. همچنین از کلیه شهروندانی که از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اطلاعاتی در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055518 در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

