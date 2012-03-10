کاهش مشکلات زیست محیطی نیازمند حفظ تنوع گونه هاست

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به یاد داشته باشیم که حفظ تنوع گونهها باعث ثبات زیست بومها میشود و به موازات این امر، امنیت و بقای حیات را برای زندگی در کره مسکون فراهم میکند.
رئیس دانشگاه محیط زیست کرج ادامه داد: برای پاسخگویی به این نیاز، همکاریهای منطقهای و بینالمللی اهمیت خاصی دارند که باید به این امر توجه کافی داشته باشیم.
وی گفت: برگزاری نشست "جابجایی فرامرزی گونهها و نمونههای زیستی" با همکاری دانشگاه محیط زیست در راستای کمک به این امر مهم صورت گرفته است.
محمدی فاضل افزود: ارائه گزارشهای ملی کشورهای منطقه و مذاکرات هیئتهای اعزامی در محورهای تخصصی مربوطه از بخشهای نشست یادشده بوده است.
گونههای گیاهی و جانوری در فشار جدی و مخاطره هستند
رئیس دانشگاه محیط زیست کرج ادامه داد: با گذشت دو دهه از تاسیس کنوانسیون تنوع زیستی به دلیل شدت توسعه و تخریب منابع تنوع زیستی، گونههای گیاهی و جانوری در فشار جدی و مخاطره هستند.
دانشگاه محیط زیست در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی استان البرز و کشوری به شما می آید.
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