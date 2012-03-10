یک هشتم بودجه شهرداری سنندج به فضای سبز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر شنبه در همایش انجمن های زیست محیطی استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری و از مجموع کل اعتبار شهرداری سنندج حدود یک هشتم آن برای توسعه و ایجاد فضای سبز در این شهر اختصاص پیدا کرد و این روند در سال آینده نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه فضای سبز در سنندج کمتر از شش متر مربع است، افزود: با اضافه شدن 23 هکتار فضای سبز به مجموع فضاهای سبز سنندج سرانه فضای سبز با افزایش قابل توجهی مواجه می شود ولی همچنان با میانگین کشوری نیز فاصله داریم و باید آن را جبران کنیم.

شهردار سنندج ادامه داد: منابع طبیعی مختص به سازمان و اداره خاصی دولتی و یا بخش خصوصی نیست و باید تمام مسئولان، سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی کوشا باشند.

حسام شریعتی عنوان کرد: توجه به عرصه های منابع طبیعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که برای حفظ این نعمت الهی و انتقال آن به نسل های آینده باید تلاش و جدیت بیشتری را مد نظر قرار داد.

وی سازمان های مردم نهاد را موثرترین گروه برای حراست و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دانست و گفت: در بحث جلوگیری از تصرف اراضی و آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان سازمان های مردم نهاد و همیاران طیعت می تواند اساسی ترین اقدامات را انجام دهند.

شهردار سنندج یادآور شد: متاسفانه ساخت و سازهای نا آگاهانه، چرای نامناسب و بهره وری بی رویه، سهل انگاری اقشار مختلف جامعه در ارتباط با آتش سوزی جنگل ها و مراتع از جمله اصلی ترین عوامل نابودی محیط زیست است که باعث انقراض گونه های نادر گیاهی و جانوری می شود.

حسام شریعتی بیان کرد: با توجه به وسعت بالای مراتع و جنگل ها در استان کردستان نیاز است که سازمان های مردم نهاد و همیاران طبیعت بیشتری بخش دولتی را حمایت کنند تا در راستای حفاظت و احیاء منابع طبیعی بتوان گام های موثری را برداشت.

وی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را بهترین راهکار حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: در این راستا باید اقدامات جدی توسط دولت و دستگاه های متولی اجرا شود.

گردهمایی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست به مناسبت ششمین روز از هفته منابع طبیعی و با حضور جمعی از مسئولان و اعضای سازمان های مردم نهاد در استان در راستای حفظ و احیاء منابع طبیعی در سالن همایش باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.