فرهنگ کاشت نهال در دانشگاهها نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر شنبه در مراسم درخت کاری وهفته منابع طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر اظهار داشت: خداوند سرنوشت انسان را به گونه ای ترسیم کرده که بتواند در طبیعت رشد و زندگی و بواسطه این زندگی نیازهای خود را از طبیعت تأمین کند.

وی تأکید کرد: باید در حفظ، بقا و احیای این منابع، درختان و گیاهان که نقش حیاتی تری نسبت به منابع دیگر در زندگی ما دارند تلاش فراوانی داشته باشیم.

جعفری اظهار داشت: منابع طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین سامانه های حیات بخش بشر، جایگاه انکار ناپذیری در تأمین رفاه و آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارد تا آنجایی که علمای علوم توسعه زمانی که بحث توسعه را بیان می کنند یکی از پارامترهای بسیار مهم آن را توسعه منابع طبیعی معرفی می کنند.

وی گفت: منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ارزشمند ملی بوده که سبب توسعه پایدار شده که متعلق به مردم است و باید در حفظ و نگهداشت آن مشارکت داشته باشیم.

این مسئول دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، نقش دانشگاه را حیاتی تر از دیگر اقشار جامعه دانست و اظهار داشت: هر آنچه که در عدم توجه به منابع انسانی می خواهیم بدانیم نشأت گرفته از نا آگاهی بشر نسبت به این منابع طبیعی است.

وی بیان داشت: دانشگاه به واسطه اینکه مرکز علم و تولید علم است می تواند نقش بسزایی در ارزش گذاری به این سرمایه ملی داشته باشد و دانشجویان را به کاشت نهال در دانشگاهها ترغیب کند.

